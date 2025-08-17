Франция сгорела: куда бегут туристы от 40-градусной жары

Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность

Жара, охватившая большую часть Франции, заставляет отдыхающих пересматривать свои планы на лето.

Фото: The Conversation by Mario Tama, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жара в Финиксе

Повторяющиеся волны тепла, вызванные глобальным потеплением, влияют не только на комфорт, но и на выбор направлений для отпуска. Туристы, привыкшие к безмятежному отдыху, теперь вынуждены адаптироваться к экстремальным температурам, которые в этом году достигли рекордных значений.

Во вторник, 12 августа, в Ардеше и Авероне столбики термометров поднялись почти до 43 °C, а днем ранее в Жиронде, Оде и Дордони температура превысила 41 °C.

Метеорологическая служба Франции прогнозировала, что в выходные 15 августа на юге страны сохранится сильная жара, с температурами от 36 до 38 °C, а на юго-западе — до 40 °C. Такие условия, сопровождающиеся оранжевыми и красными предупреждениями, нарушают планы отдыхающих, вынуждая их менять привычные маршруты.

Жерар, 65-летний отдыхающий из Бретани, рассказал, что приехал в начале августа в Крез, в региональный природный парк Мильваш в Лимузене, чтобы насладиться тишиной и прогулками.

Однако из-за стремительного роста температуры — от 36 °C до 42 °C — ему пришлось отказаться от активного отдыха. Он отметил, что с полудня до вечера приходится оставаться в помещении, избегать кафе на открытом воздухе и искать тень. Жерар выразил обеспокоенность, что такие условия могут стать нормой для летних каникул, и задумался о том, каково приходится туристам, отдыхающим в палатках на юго-западе страны.

Винсент, который раньше проводил лето в трейлере в 25 км от Дакса, в Пустошах, поделился, что весной 2024 года продал свой караван. Он рассказал, что в последние годы условия в этом регионе ухудшались: с начала августа земля была усыпана опавшими листьями, а воздух становился невыносимо душным даже у моря. Семья была вынуждена искать тень под деревьями или укрываться у друзей с кондиционерами. В итоге Винсент решил вернуться в родной Морбиан, где теперь занимается ремонтом старого дома.

Семья Лорана также отказалась от своей виллы в сельской местности департамента Вар, которой владела 25 лет.

Лоран рассказал, что из-за невыносимой жары его мать больше не хочет туда ездить. Он описал лето с закрытыми ставнями, невозможностью обедать на улице и купаться в бассейне из-за слишком теплой воды — выше 30 °C. Теперь семья предпочитает проводить каникулы в Сомюре, в департаменте Мэн и Луара, где жара не такая удушающая, а ночи приносят прохладу.

Марион из Лиона также изменила свои планы. Она рассказала, что этим летом вылетела рано утром в залив Сомма, чтобы избежать жары. В прошлом году, отдыхая в Драгиньяне, она столкнулась с тем, что ее двухлетний сын не мог играть на улице, а ночи были бессонными даже с вентилятором. В этом году Марион отметила, что, возможно, придется взять с собой плащи, но зато можно будет наслаждаться отдыхом без изнуряющей жары.

Ресурсный центр по адаптации к изменению климата в своем отчете, опубликованном в октябре, указал, что климатические изменения влияют на привычки туристов и трансформируют туристические сезоны во Франции. В документе подчеркивается, что более жаркое лето делает некоторые регионы менее привлекательными, хотя массового оттока туристов с юга пока не наблюдается. Тем не менее, новые тенденции уже заметны: многие отдыхающие выбирают северные регионы или горные районы, а юг предпочитают посещать в межсезонье.

Летиция, связанная родственными узами с Приморскими Альпами и Авероном, рассказала, что летом избегает южных направлений. Она отметила, что зимой или весной юг Франции становится идеальным местом для отдыха, например, во время карнавала в Ницце. Вместо юга летом она выбрала Вогезы, где температура была комфортной — около 15 °C, а затем отправилась в Морбиан и на Иль-де-Ре.

Лоран, переехавший в Страсбург после десяти лет жизни в Ле-Гарде, также отказался от летних поездок в свой бывший регион. Он рассказал, что из-за жары ему приходилось проводить время в помещении, ограничиваясь посещением музеев. Теперь он предпочитает горы и страны Северной Европы, путешествуя на автофургоне.

Кристина, бельгийская пенсионерка, живущая в Окситании, была вынуждена перенести свой отпуск в Ле-Морбиан, чтобы избежать 41 °C в Юзе, департамент Гар. Она отметила, что местные жители привыкли пережидать жару дома, но для нее, как для человека с севера, лето ассоциируется с активным отдыхом на свежем воздухе. Кристина выразила сомнения, стоит ли продолжать проводить лето на юге Франции, хотя и признала, что мягкие осень, зима и весна в этом регионе остаются привлекательными.

