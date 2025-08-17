Биологи сотворили зверя из прошлого: но стоит ли его выпускать

Ученые смогли воскресить давно умершее животное

Современная наука сделала шаг, который еще недавно казался фантастикой: исследователи из компании Colossal Biosciences создали гибридное существо, которое может стать предвестником возвращения вымерших видов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Jonathan Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мамонт

Речь идет о генетических экспериментах, вызывающих как восхищение, так и споры в научной среде.

Идея возродить шерстистого мамонта, символ исчезнувших животных, давно будоражит умы ученых и общественности. Главная цель таких проектов — восстановить экосистемы, разрушенные климатическими изменениями и деятельностью человека. По мнению исследователей, возвращение подобных видов может способствовать восстановлению биоразнообразия и даже помочь в борьбе с глобальным потеплением, вернув природный баланс в северных регионах.

Для реализации этой идеи ученые используют методы генной инженерии.

Они берут фрагменты ДНК вымерших животных и встраивают их в геном ближайших живых родственников. В случае с мамонтом таким родственником является азиатский слон, чей геном совпадает с геномом мамонта на 99,6%. Целью является создание животного, которое будет максимально похоже на своего древнего предка и сможет выполнять его экологическую роль.

Однако, прежде чем приступить к работе со слонами, ученые решили провести эксперименты на более простых организмах — грызунах. Мыши были выбраны из-за их быстрого размножения и удобства в генетических исследованиях, что позволяет быстрее оценить результаты. В результате был создан необычный грызун, названный "Колоссальной шерстистой мышью". Этот зверек обладает густым золотисто-коричневым мехом, в три раза плотнее обычного, при этом его масса тела осталась неизменной.

Для достижения такого результата исследователи модифицировали гены, отвечающие за характеристики шерсти: ее плотность, длину, цвет и способность защищать от холода. Эти изменения должны были сделать животное более устойчивым к низким температурам, как это было у шерстистых мамонтов в ледниковый период. Наблюдения за этой мышью помогают понять, как аналогичные модификации могут повлиять на будущих гибридных слонов, которые станут кандидатами на возвращение в природу.

Генеральный директор Colossal Biosciences Бен Ламм отметил, что создание этого грызуна стало важным этапом, подтверждающим возможность "пробуждения" характеристик вымерших видов у современных животных. По его словам, этот успех открывает новые горизонты, но одновременно вызывает вопросы об этике и последствиях таких экспериментов.

Реакция научного сообщества на это достижение оказалась неоднозначной. Одни исследователи высоко оценили смелость и инновационность подхода, считая, что он может быть применен к более крупным животным. Другие же выразили озабоченность, указав, что внешние изменения, такие как густая шерсть, не гарантируют полной схожести с вымершими видами. Специалисты подчеркивают, что животное должно обладать не только внешними признаками, но и поведенческими, физиологическими и иммунными характеристиками своих предков, чтобы выжить в дикой природе.

Кроме того, ученые предупреждают о рисках, связанных с массовой модификацией генов, особенно в долгосрочной перспективе. Перемещение таких гибридов в естественную среду может привести к непредсказуемым последствиям, включая взаимодействие с местной фауной и флорой, утрату инстинктов или появление новых заболеваний.

Эти эксперименты также поднимают серьезные этические вопросы. Кто имеет право решать, какие виды следует возрождать, и по каким критериям? Сторонники проекта считают, что такие технологии могут стать решением проблемы утраты биоразнообразия. Однако их оппоненты опасаются, что экономические или медийные интересы могут перевесить заботу о сохранении уже существующих видов и экосистем.

Ма́монты — род вымерших млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

