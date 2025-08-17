Сфотографируй себя и примерь всё: революция в онлайн-шопинге уже началась

Google представил новую функцию виртуальной примерки одежды онлайн

Современные технологии продолжают менять привычные подходы к покупкам, и теперь искусственный интеллект (ИИ) позволяет примерить одежду онлайн, не покидая дома.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Покупки

Новая функция, представленная в США, дает возможность пользователям загрузить свою фотографию и увидеть, как выбранный наряд будет выглядеть на их фигуре. Алгоритмы создают реалистичное изображение, которое можно сохранить или отправить друзьям для совета.

На прошлой неделе стало известно о запуске обновленных инструментов на основе ИИ от Google, которые интегрированы в поисковую систему. Теперь прямо в результатах поиска, в разделе покупок или среди изображений товаров можно виртуально примерить одежду. Пока эта возможность доступна только в Соединенных Штатах и работает в интерфейсе интернет-магазинов, встроенных в поисковик.

Чтобы воспользоваться новинкой, достаточно выбрать товар в категории одежды и нажать на значок "Попробовать". После этого пользователь загружает снимок в полный рост, а система быстро генерирует изображение, показывающее, как вещь будет сидеть на фигуре.

Ранее подобные функции уже существовали, но они ограничивались демонстрацией одежды на моделях. Теперь же технология шагнула вперед, позволяя создавать виртуального персонажа на основе реальных фотографий пользователя, что делает процесс примерки более персонализированным.

Компания активно вкладывает средства в развитие технологий виртуальной примерки. Например, недавно было запущено экспериментальное приложение Doppl, которое также использует ИИ для визуализации одежды на пользователе.

Представитель Google отметил, что новая функция в поисковой системе основана на тех же алгоритмах, что и Doppl, но ориентирована на тех, кто хочет глубже погрузиться в процесс выбора стиля через виртуальные примерки. Приложение Doppl, в свою очередь, позволяет создавать видеоролики, чтобы пользователи могли лучше оценить, как одежда смотрится в движении.

Помимо этого, обновления затронули и систему отслеживания цен. Теперь пользователи могут указать желаемую стоимость товара, выбрать размер, цвет и получать уведомления, как только цена снизится до нужного уровня.

Директор департамента потребительских покупок Google Даниэль Бакли пояснила, что система собирает данные о товарах и ценах со всего интернета и автоматически уведомляет пользователя, когда появляется подходящее предложение. Она добавила, что теперь не придется самостоятельно следить за изменениями цен или напоминать себе о понравившихся товарах — все это сделает система.

Уточнения

Google LLC — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

