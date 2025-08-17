Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Выброс плазмы из солнечной короны

Этот объект выделяется своей яркостью на определенных длинах волн, что делает его одним из самых заметных на небосводе. Блазар выбрасывает струю раскаленной плазмы, насыщенной высокоэнергетическими частицами, которая движется с околосветовой скоростью и простирается на огромные расстояния.

Для наблюдений за этим феноменом ученые задействовали сеть из десяти радиоантенн, известную как VLBA, расположенную на территории США и прилегающих островах. На протяжении пятнадцати лет исследователи собирали данные, чтобы создать изображение с высочайшим разрешением. В результате им удалось обнаружить необычную кольцеобразную структуру магнитного поля, которая оказалась направлена прямо на нашу планету.

PKS 1424 + 240 находится на расстоянии около десяти миллиардов световых лет от Земли, и его плазменная струя впечатляет своей мощью. Уникальность этого объекта заключается в том, что его поток направлен точно в сторону нашей планеты, что создает редкую возможность для детального изучения. Исследователи отметили, что такая ориентация позволяет наблюдать мельчайшие детали, которые обычно остаются скрытыми.

Одним из неожиданных открытий стало то, что струя кажется медленной, хотя теоретически она должна двигаться с огромной скоростью, чтобы производить наблюдаемые выбросы энергии, включая нейтрино и гамма-лучи.

Ученые объяснили, что эта кажущаяся медлительность — лишь оптический обман, вызванный направлением струи на Землю, из-за чего восприятие ее скорости искажается.

Магнитное поле, окружающее струю, имеет форму кольца, которое, вероятно, представляет собой спираль или тороид. Эта структура обеспечивает стабильность потока плазмы, позволяя ему сохранять целостность на протяжении миллионов световых лет. Такое открытие добавляет новые вопросы в изучение физики космических струй и их взаимодействия с окружающим пространством.

Кроме того, блазар PKS 1424 + 240 выделяется тем, что производит нейтрино — частицы, почти не имеющие массы и не несущие электрического заряда, а также гамма-лучи с чрезвычайно высокой энергией. Эти сигналы представляют огромную ценность для науки, так как помогают лучше понять процессы, происходящие в космосе на масштабах, недоступных для прямого наблюдения.

Интересно, что полученное изображение струи вызвало ассоциации с фантастической литературой. Ученые заметили, что кольцеобразное магнитное поле, направленное на Землю, напоминает гигантский глаз, окруженный идеальным кольцом. Это сходство с образом из произведений Толкина привело к тому, что объект в шутку прозвали "оком Саурона". Хотя такое название необычно для научных кругов, оно подчеркивает уникальность и зрелищность этого космического явления.

Уточнения

Джон Ро́нальд Ру́эл "Дж Р. Р." То́лкин - британский писатель, поэт, переводчик, лингвист и филолог. Ветеран Первой мировой войны.

