Жертвы зелёного безумия: как пальмовые плантации убивают тропики

Оксфордские учёные: вырубка лесов под пальмовые плантации губит экосистему
2:22
Наука

Оксфордские ученые провели исследование, оценивающее воздействие, которое оказывает исчезновение тропических лесов и их замена плантациями масличной пальмы на лесные экосистемы.

тропики
Фото: freepik.com
тропики

В рамках работы были проанализированы 82 параметра, характеризующих различные аспекты функционирования и биоразнообразия тропических лесов, включая почвенные питательные вещества, накопление углерода, интенсивность фотосинтеза и видовое разнообразие фауны.

Измерения проводились в Сабахе (Малайзия, Борнео) на трех типах участков: нетронутый первичный лес, вырубленный лес (с различной степенью интенсивности) и территория, ранее представлявшая собой вырубленный лес, а ныне — плантация масличной пальмы.

Установлено, что вырубка лесов и их трансформация оказывают существенное негативное воздействие, затрагивая большинство исследованных параметров (60 из 82).

Вырубка в первую очередь сказывается на структуре леса и связанных с ней факторах окружающей среды. Поскольку в тропиках вырубка часто носит выборочный характер и нацелена на деревья с определенными коммерческими свойствами, даже умеренная вырубка приводит к изменениям в экосистеме. Например, удаление старых, крупных деревьев приводит к образованию прогалин в пологе, что способствует появлению быстрорастущих видов с другими характеристиками, такими как менее плотная древесина и более тонкие листья, уязвимые для травоядных.

Преобразование вырубленных лесов в плантации масличной пальмы оказывает еще более разрушительное воздействие на биоразнообразие. На плантациях наблюдается значительное снижение численности и разнообразия птиц, млекопитающих, насекомых, деревьев, лиан и почвенных микроорганизмов. По мнению ученых, это связано с кардинальными изменениями в доступности пищевых ресурсов и переходом к более засушливому и жаркому микроклимату.

Результаты исследования вновь подчеркивают исключительную важность сохранения лесов для поддержания биоразнообразия и необходимость избегать их быстрой переориентации в плантации масличной пальмы, сообщает "Агроэксперт".

Уточнения

Планта́ция (от лат. plantare) — крупное сельскохозяйственное предприятие, где на постоянной основе используется наёмный труд для выращивания сельскохозяйственных культур на продажу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
