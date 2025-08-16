Хватит тащить полшкафа: простое средство решит проблему грязной одежды в отпуске

Трюк для путешествий: как оставаться со свежей одеждой, минуя перевес багажа

Многие путешественники испытывают затруднения при сборе вещей, стараясь не превысить лимит веса багажа и при этом взять достаточно одежды. Согласно исследованию ASDA Money, более половины британцев (58%) испытывают "упаковочный стресс".

Эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер предлагает простое решение: брать с собой листы стирального порошка, доступные по цене. Вместо того чтобы брать с собой огромный гардероб, можно стирать вещи в поездке.

Джейми подчеркивает, что многие предметы одежды можно освежить, постирав их вручную с помощью раковины и листов стирального порошка. Он рекомендует использовать листы, так как они компактны, легки и не создают проблем с транспортировкой, в отличие от жидких или порошкообразных средств. В некоторых магазинах, например, Wilko, их можно приобрести менее чем за 2 фунта стерлингов (менее 220 руб.).

Использование листов для стирки позволяет значительно сократить объем багажа, что особенно актуально с учетом стоимости провоза багажа, которая может достигать 65 фунтов стерлингов.

Джейми рекомендует растворить лист в воде, замочить одежду на 10-15 минут, затем прополоскать и отжать лишнюю воду, избегая сильного выкручивания, и дать одежде высохнуть. Этот простой метод позволяет путешествовать налегке, имея всегда свежую одежду, передает Daily Mail.

