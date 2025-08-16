Борьба за жизнь: учёные показали, как эмбрион прокладывает себе путь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Впервые группа ученых смогла зафиксировать в трехмерном формате и в режиме реального времени процесс внедрения человеческого эмбриона в матку. На полученном видео демонстрируется естественный ход имплантации эмбриона в искусственно созданную матку. 

Эти уникальные кадры были обнародованы исследователями из каталонского Института биоинженерии (IBEC) в сотрудничестве с университетской клиникой Dexeus в Барселоне, предоставившей эмбрионы для исследования.

Ведущий исследователь Сэмюэль Охоснегрос, возглавляющий группу IBEC по биоинженерии для репродуктивного здоровья, подчеркнул важность данного исследования, поскольку оно детально показывает процесс внедрения эмбриона.

По словам Охоснегроса, человеческие эмбрионы прикладывают значительные усилия для имплантации в матку, необходимые для проникновения и полной интеграции в ткани матки. Он отметил инвазивный характер этого процесса, который ранее не наблюдался, несмотря на то, что многие женщины испытывают боль в животе и небольшие кровотечения во время имплантации.

Имплантация происходит, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к слизистой оболочке матки примерно через 6-12 дней после овуляции.

Исследователи разработали специальную платформу, имитирующую условия вне матки, где эмбрионы могут имплантироваться в контролируемой среде. Эта платформа, основанная на геле с использованием коллагена и тканей матки, позволяет получать флуоресцентные изображения в режиме реального времени и анализировать взаимодействие эмбриона с окружающей средой.

Сравнивая процессы имплантации эмбрионов человека и мыши, ученые обнаружили, что в то время как эмбрион мыши прикрепляется к поверхности, человеческий эмбрион полностью проникает в ткань матки, развиваясь изнутри наружу.

Исследование показало, что в процессе имплантации человеческий эмбрион выделяет ферменты, разрушающие окружающие ткани, и оказывает тянущее воздействие на окружающую среду.

Нарушения в процессе имплантации являются одной из основных причин бесплодия и составляют около 60% случаев выкидышей. Исследователи полагают, что углубленное понимание процесса имплантации, достигнутое в ходе данной работы, может оказать значительное влияние на повышение показателей рождаемости.

Амели Годо, соавтор исследования, подчеркнула, что эмбрион активно воздействует на маточную оболочку, перемещая и реорганизуя ее, а также реагирует на внешние раздражители, пишет The Guardian.

Уточнения

Эмбрио́н (др.-греч. ἔμβρυον), или заро́дыш, — ранняя стадия развития живого организма, на которой он ещё находится в яйце или в матке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
