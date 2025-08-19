Учёные нашли способ восстановить память при деменции

Nature Neuroscience сообщает о новом подходе к лечению когнитивных нарушений

Учёные сделали шаг к разгадке одной из самых серьёзных тайн нейробиологии: почему мозг теряет память при нейродегенеративных заболеваниях и как можно остановить этот процесс. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что ключевую роль играют митохондрии — клеточные "электростанции", вырабатывающие энергию для нормальной работы организма.

Особенно важны митохондрии для нейронов, которые требуют постоянного энергоснабжения. Когда их работа нарушается, клетки мозга начинают испытывать дефицит энергии, что приводит к их повреждению и гибели. Именно это наблюдается при деменции и других нейродегенеративных болезнях.

Исследователи предположили, что если "подзарядить" митохондрии и повысить их активность, то можно будет частично восстановить утраченные когнитивные функции. Эксперименты на животных моделях подтвердили правильность этой идеи: при стимуляции митохондрий у мышей улучшались показатели памяти и снижались симптомы, характерные для деменции.

Для проверки гипотезы был создан новаторский инструмент — искусственный рецептор mitoDreadd-Gs, позволяющий временно активировать G-белки внутри митохондрий. Такая стимуляция восстанавливала энергетику клеток и помогала нейронам лучше справляться со стрессом. В результате у мышей с признаками когнитивного дефицита память нормализовалась.

Учёные подчеркивают, что впервые удалось доказать прямую причинно-следственную связь между нарушением митохондриальной активности и нейродегенерацией. Этот прорыв открывает новые горизонты для разработки терапий: от поиска молекулярных мишеней до создания лекарств, способных замедлить гибель нейронов.

Следующий этап исследований будет посвящён изучению эффекта постоянной стимуляции митохондрий. Ученые планируют выяснить, способна ли она не только временно улучшать память, но и реально замедлять прогрессирование деменции.

Таким образом, "подзарядка батареек мозга" перестаёт быть метафорой и становится реальной стратегией в борьбе с потерей памяти.

Уточнения

Нейродегенеративные заболевания (греч. νέυρο-, нейро-, «нервы-» и лат. dēgenerāre, «вырождаться») — группа в основном медленно прогрессирующих, наследственных или приобретённых заболеваний нервной системы.

