Это лето запомнится: установлен новый температурный рекорд Великобритании

По данным Метеобюро, 2025 год может стать самым солнечным и жарким за всю историю наблюдений.

К июлю уже было зафиксировано почти 1200 часов солнечного света, что позволяет Великобритании побить предыдущий рекорд в 1587 часов, установленный в 2003 году.

В том рекордном году температура достигла 38,5 °C, что привело к расплавлению асфальта на трассе М25 и закрытию London Eye из-за жары. В этом году британцы наслаждаются солнечными днями на 250 часов больше, чем в среднем за последние 20 лет.

Температура в Лондоне достигла 30°C, и пожарные испытывают нехватку ресурсов из-за продолжительной жары. В то время как люди наслаждаются летним солнцем и заполняют парки, в стране сохраняется "национально значимая" нехватка воды, и в нескольких районах продолжается засуха.

Несмотря на то, что рекорд 40,3°C, установленный в Конингсби, Линкольншир, в июле 2022 года, не был побит, этот год запомнится как один из самых стабильных и жарких. На данный момент зафиксировано 79 дней с температурой выше 20°C, что также является рекордом.

Этот летний сезон стал уникальным благодаря длительным периодам солнечной погоды и высоким температурам. Самый жаркий день был 1 июля, когда температура поднялась до 34,7°C в Сент-Джеймсском парке в Лондоне.

Прогнозируется, что в следующие выходные на большей части территории Великобритании будет сухо и солнечно, с температурами около 30°C. Однако желтые предупреждения о жаре остаются в силе до 18 августа в нескольких регионах, пишет Daily Mail.

