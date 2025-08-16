Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
Инструкторы: механическая беговая дорожка не подходит при проблемах суставов
Юрист Русяев: за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта аптекам грозят штрафы до 200 тыс. рублей
Лук против крыс: неожиданный способ надежно защитить сад
Разоблачение крема Nivea: какие компоненты вызвали вопросы у дерматологов
Плохая привычка с кипятком: как она может повредить трубы и что делать вместо этого?
Не сдавайтесь: как получить выплаты за задержанный багаж — реальные примеры

10-летняя девочка сотворила сенсацию: как ей удалось обыграть гроссмейстера

10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
1:21
Наука

10-летняя британка Бодхана Шиванандан из северо-западного Лондона вошла в историю, став самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера.

Шахматный король, шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Wtendo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шахматный король, шахматы

Она победила 60-летнего гроссмейстера Пита Уэллса в финале чемпионата Великобритании по шахматам 2025 года, который проходил в Ливерпуле.

С возрастом 10 лет, 5 месяцев и 3 дня она побила рекорд, установленный американкой Кариссой Йип, которой было 10 лет, 11 месяцев и 20 дней, когда она одержала свою победу в 2019 году, согласно данным ФИДЕ.

Бодхана также получила титул международного женского мастера, который на один уровень ниже звания гроссмейстера. На самом высоком уровне в шахматах находятся мастера Гукеш Доммараджу и Магнус Карлсен.

Её отец рассказал, что в семье никто раньше не увлекался шахматами. Бодхана начала играть во время пандемии Covid в возрасте пяти лет, когда отец подарил ей игрушки и книги. Она наткнулась на шахматную доску и заинтересовалась фигурами.

"Я хотела использовать детали в качестве игрушек", — поделилась она с BBC, но её папа подсказал, что можно играть в эту игру, и с этого всё и началось.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Лук против крыс: неожиданный способ надежно защитить сад
Разоблачение крема Nivea: какие компоненты вызвали вопросы у дерматологов
Плохая привычка с кипятком: как она может повредить трубы и что делать вместо этого?
Не сдавайтесь: как получить выплаты за задержанный багаж — реальные примеры
Волочкова вспомнила, как принц Эндрю был восхищён её выступлением в Лондоне
Учёные обнаружили опасные грибки на мундштуках электронных сигарет
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Йодированная соль придаёт салу посторонний привкус — предупреждение специалистов
Производство льна полного цикла запустят в Смоленской области — губернатор Анохин
Пять шагов, которые делают прогулку заменой спортзалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.