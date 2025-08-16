10-летняя девочка сотворила сенсацию: как ей удалось обыграть гроссмейстера

10-летняя британка Бодхана Шиванандан из северо-западного Лондона вошла в историю, став самой юной шахматисткой, обыгравшей гроссмейстера.

Она победила 60-летнего гроссмейстера Пита Уэллса в финале чемпионата Великобритании по шахматам 2025 года, который проходил в Ливерпуле.

С возрастом 10 лет, 5 месяцев и 3 дня она побила рекорд, установленный американкой Кариссой Йип, которой было 10 лет, 11 месяцев и 20 дней, когда она одержала свою победу в 2019 году, согласно данным ФИДЕ.

Бодхана также получила титул международного женского мастера, который на один уровень ниже звания гроссмейстера. На самом высоком уровне в шахматах находятся мастера Гукеш Доммараджу и Магнус Карлсен.

Её отец рассказал, что в семье никто раньше не увлекался шахматами. Бодхана начала играть во время пандемии Covid в возрасте пяти лет, когда отец подарил ей игрушки и книги. Она наткнулась на шахматную доску и заинтересовалась фигурами.

"Я хотела использовать детали в качестве игрушек", — поделилась она с BBC, но её папа подсказал, что можно играть в эту игру, и с этого всё и началось.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.



