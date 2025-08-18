Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удивительный проект: выдра тренируется искать людей под водой

ФБР заинтересовалось проектом: выдры могут стать участниками поисковых операций
2:06
Наука

Во Флориде стартовал необычный проект, который может изменить подход к поисково-спасательным операциям в водной среде. Там тренируют азиатскую бескоготную выдру по кличке Splash, чтобы она могла участвовать в поисках людей и предметов под водой.

Морская выдра
Фото: commons.wikimedia.org by Paxson Woelber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Морская выдра

Инициатором проекта, пишет popsci.com, стал Майк Хэдселл, специалист по спасательным работам. Он предложил использовать выдр в тех ситуациях, где привычные методы — например, служебные собаки — оказываются бессильны.

В мутной воде собаки не могут уловить запахи, тогда как выдры обладают уникальной чувствительностью и способны находить следы благодаря сочетанию обоняния и вкусовых ощущений. Для проекта была выбрана азиатская выдра по кличке Splash, предоставленная владельцем зоопарка в Аризоне.

Тренировки проходят в трёх детских бассейнах, куда помещают образцы с человеческим запахом. Выдра учится улавливать след, пробуя пузырьки воды и ориентируясь на химические изменения. За успешное выполнение заданий Splash получает любимое лакомство — кусочек лосося.

Методика пока экспериментальная, но уже даёт результаты. Splash сделала три успешные находки, что доказывает перспективность подхода. Проект вызвал интерес у ФБР и Департамента правоохранительных органов Флориды. По словам Хэдселла, через десять лет выдры могут стать стандартным инструментом в арсенале спасателей.

Вместе с тем есть и риски: Флорида известна большим числом аллигаторов, поэтому во время тренировок Splash всегда привязана к леске и находится под постоянным контролем.

Использование выдр может стать прорывом в сфере поисково-спасательных технологий. Там, где традиционные методы дают сбой, эти умные и выносливые животные способны взять на себя ключевую задачу. Проект Splash пока остаётся уникальным, но уже сегодня ясно, что будущее у него есть.

Уточнения

Азиатская бескоготная выдра или восточная бескоготная выдра (лат. Lutra cinerea, также Aonyx cinereus или Amblonyx cinereus) — хищное млекопитающее семейства куньих. Самый маленький вид выдр.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
