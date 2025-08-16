Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Препараты от СДВГ превратят Джека Потрошителя в пай-мальчика

Учёные из Швеции доказали: препараты от СДВГ снижают риск преступного поведения и наркозависимости
Наука

Препараты, применяемые для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут оказывать более широкий положительный эффект, чем считалось ранее. Новое масштабное исследование показало, что их приём снижает риск не только проблем, связанных с самим заболеванием, но и вероятность преступного поведения, злоупотребления наркотиками, несчастных случаев и даже ДТП.

Доктор Джекилл и мистер Хайд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор Джекилл и мистер Хайд

В исследовании, проведённом в Швеции, приняли участие около 150 тысяч человек, страдающих СДВГ. Результаты подтвердили: люди, регулярно принимающие лекарства, демонстрируют более низкий уровень суицидальных тенденций, реже сталкиваются с уголовной ответственностью, имеют меньший риск зависимости от наркотиков и алкоголя, а также получают меньше случайных травм.

Авторы исследования, пишет New Scientist, подчёркивают, что терапия СДВГ не ограничивается только медикаментами. Хороший эффект достигается при сочетании лекарственного лечения и разговорной терапии, которая помогает пациентам развивать навыки самоконтроля и эффективного взаимодействия с окружающим миром. Однако именно медикаментозное лечение показало наиболее яркие результаты в снижении опасных последствий.

Стоит отметить, что ранее подобные выводы уже высказывались в других научных работах, но новое исследование считается самым надёжным на сегодняшний день. По словам Чжэна Чанга из Каролинского института в Швеции, проект максимально приблизился к условиям рандомизированного исследования — "золотого стандарта" научной медицины.

Таким образом, современные препараты для лечения СДВГ не только помогают контролировать основные симптомы расстройства, но и значительно улучшают качество жизни пациентов, снижая риски, которые могут угрожать их здоровью и социальной адаптации.

Уточнения

Синдро́м дефици́та внима́ния и гиперакти́вности (СДВГ), расстро́йство внима́ния с гиперакти́вностью, или гиперакти́вное расстро́йство с дефици́том внима́ния (англ. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD), — расстройство поведения и психического развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
