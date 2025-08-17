Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты советуют проверять радиатор и масло для защиты дизеля в жару
Зоологи: неприязнь кошек к воде объясняется эволюцией и уязвимостью шерсти
Фермеры предупреждают о риске гнили яблок в садах в августе
Секрет блестящих волос: какао эффективно маскирует седину и питает ваши локоны
Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так
Михаил Ефремов почтил память отца, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище
Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии
Будущие пары счастливее при личном знакомстве, а не через приложения для знакомств
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой

Генетическое наследие неандертальцев: скрытый барьер для спортивных достижений

ДНК неандертальцев снижает шансы стать выдающимся спортсменом
2:22
Наука

Учёные всё чаще находят доказательства того, что древние гены неандертальцев продолжают влиять на современного человека. Новое исследование, как следует из публикации в Nature Communications, показало: наличие определённого варианта гена AMPD1, унаследованного от неандертальцев, может существенно снижать мышечную эффективность и уменьшать вероятность достижения элитного уровня спортивных показателей.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Ген AMPD1 играет ключевую роль в выработке энергии в мышечных клетках. Его нормальная работа позволяет организму справляться с высокими нагрузками и поддерживать выносливость. Однако некоторые генетические мутации этого гена связаны с развитием метаболической миопатии, что чаще встречается у европейцев.

Исследователи обнаружили уникальный вариант AMPD1 у неандертальцев и провели серию лабораторных экспериментов. Тесты показали, что активность фермента у носителей неандертальского варианта снижалась примерно на 25%, а у генно-модифицированных мышей с такой же мутацией — на целых 80%. Это напрямую указывает на снижение энергетической эффективности мышц.

Современные люди получили этот вариант от неандертальцев, и сегодня от двух до восьми процентов европейцев являются его носителями. У большинства из них он не вызывает серьёзных проблем со здоровьем, однако именно в спорте последствия оказываются заметными: вероятность стать элитным спортсменом у таких людей значительно ниже.

Учёные отмечают, что активность AMPD1 имеет наибольшее значение в экстремальных условиях, требующих максимальной физической отдачи. Но по мере культурного и технологического прогресса необходимость в таких нагрузках у людей снизилась, и мутация не несла угрозы для выживания.

Авторы исследования подчеркивают, что изучение древних генетических вариантов помогает понять не только биологические механизмы работы организма, но и то, как эволюция формировала наше здоровье и разнообразие. Анализ неандертальского наследия открывает новые горизонты для понимания генетики человека и её влияния на спортивные и физиологические способности.

Уточнения

Спорти́вная гене́тика — направление генетики, изучающее геном человека в аспекте двигательной (в частности — спортивной) деятельности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой
Автомеханики объяснили, когда летом нужно прогревать двигатель
Остроту кабачковой аджики регулируют на финальном этапе варки — совет кулинаров
Высокая калорийность и риск переедания названы главным минусом орехов
Учёные назвали ракеточные виды спорта ключом к долгой здоровой жизни
Археологи подтверждают: в Петре исследовано лишь 15% древнего города набатеев
Трихологи назвали оптимальную частоту подравнивания волос
Пожелтевшая и увядшая ботва сигнализирует о готовности свеклы к уборке
Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.