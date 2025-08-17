Генетическое наследие неандертальцев: скрытый барьер для спортивных достижений

ДНК неандертальцев снижает шансы стать выдающимся спортсменом

Учёные всё чаще находят доказательства того, что древние гены неандертальцев продолжают влиять на современного человека. Новое исследование, как следует из публикации в Nature Communications, показало: наличие определённого варианта гена AMPD1, унаследованного от неандертальцев, может существенно снижать мышечную эффективность и уменьшать вероятность достижения элитного уровня спортивных показателей.

Ген AMPD1 играет ключевую роль в выработке энергии в мышечных клетках. Его нормальная работа позволяет организму справляться с высокими нагрузками и поддерживать выносливость. Однако некоторые генетические мутации этого гена связаны с развитием метаболической миопатии, что чаще встречается у европейцев.

Исследователи обнаружили уникальный вариант AMPD1 у неандертальцев и провели серию лабораторных экспериментов. Тесты показали, что активность фермента у носителей неандертальского варианта снижалась примерно на 25%, а у генно-модифицированных мышей с такой же мутацией — на целых 80%. Это напрямую указывает на снижение энергетической эффективности мышц.

Современные люди получили этот вариант от неандертальцев, и сегодня от двух до восьми процентов европейцев являются его носителями. У большинства из них он не вызывает серьёзных проблем со здоровьем, однако именно в спорте последствия оказываются заметными: вероятность стать элитным спортсменом у таких людей значительно ниже.

Учёные отмечают, что активность AMPD1 имеет наибольшее значение в экстремальных условиях, требующих максимальной физической отдачи. Но по мере культурного и технологического прогресса необходимость в таких нагрузках у людей снизилась, и мутация не несла угрозы для выживания.

Авторы исследования подчеркивают, что изучение древних генетических вариантов помогает понять не только биологические механизмы работы организма, но и то, как эволюция формировала наше здоровье и разнообразие. Анализ неандертальского наследия открывает новые горизонты для понимания генетики человека и её влияния на спортивные и физиологические способности.

