Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычка мочиться в водоеме может привести к тяжёлым урологическим заболеваниям
Садоводы: клюква плодоносит более 50 лет и сохраняется свежей до шести месяцев
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет

Что нашли учёные в пещерах: тайна исчезновения майя раскрыта

Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
2:25
Наука

Учёные сделали важное открытие, которое проливает свет на причины загадочного краха цивилизации майя. Новое исследование сталагмитов из пещеры Грутас Цабна в Мексике показало, что решающим фактором стали разрушительные засухи. Особенно сильное воздействие оказала 13-летняя засуха, а также серия из семи продолжительных климатических потрясений, которые сделали невозможным поддержание сельского хозяйства и крупных городов.

Пирамида майя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида майя

Ключевым инструментом исследования стали изотопы кислорода, сохранившиеся в слоях сталагмита. Благодаря этому удалось с беспрецедентной точностью реконструировать сезонные изменения климата. Такой метод позволяет буквально "прочитать" историю осадков по годам, выявив продолжительность и интенсивность засушливых периодов.

Полученные данные согласуются с археологическими находками. Так, периоды длительных засух совпадают с прекращением строительства монументальных сооружений и упадком городских центров майя. Даже самые могущественные города-государства не смогли справиться с последствиями климатического стресса, что привело к массовым переселениям и социальной трансформации.

Анализ сталагмитов показал, что эти минералы являются своеобразными "архивами климата". Их химический состав отражает колебания температуры и осадков, а высокая точность измерений позволяет фиксировать даже сезонные изменения. Такой подход открыл исследователям возможность с невиданной ранее детализацией восстановить картину природных катастроф, сыгравших ключевую роль в истории.

Открытие подчёркивает, что климатический фактор был не просто сопутствующим, а решающим в упадке майя. Засухи лишили города продовольственной базы, а внутренние социальные конфликты лишь усилили последствия.

Работа имеет и более широкий контекст: она демонстрирует, как сложные общества реагируют на экологический стресс, и помогает понять, что схожие угрозы могут актуализироваться и сегодня. Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований, в том числе анализа данных из других пещер региона, чтобы получить ещё более полное представление о том, как климат влиял на судьбу цивилизаций.

Уточнения

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами
МВД России: миллион рублей выплачивается выпускникам юрфака при поступлении на службу
Могилу Роберта Рождественского варварски разграбили на Переделкинском кладбище
Ксения Бородина опровергла слухи об оплате фото с Дженнифер Лопес
Рынок стройматериалов всё ещё содержит продукцию с токсичными добавками
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.