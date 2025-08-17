Что нашли учёные в пещерах: тайна исчезновения майя раскрыта

Археологи и климатологи объяснили крах цивилизации майя длительными засухами

Учёные сделали важное открытие, которое проливает свет на причины загадочного краха цивилизации майя. Новое исследование сталагмитов из пещеры Грутас Цабна в Мексике показало, что решающим фактором стали разрушительные засухи. Особенно сильное воздействие оказала 13-летняя засуха, а также серия из семи продолжительных климатических потрясений, которые сделали невозможным поддержание сельского хозяйства и крупных городов.

Ключевым инструментом исследования стали изотопы кислорода, сохранившиеся в слоях сталагмита. Благодаря этому удалось с беспрецедентной точностью реконструировать сезонные изменения климата. Такой метод позволяет буквально "прочитать" историю осадков по годам, выявив продолжительность и интенсивность засушливых периодов.

Полученные данные согласуются с археологическими находками. Так, периоды длительных засух совпадают с прекращением строительства монументальных сооружений и упадком городских центров майя. Даже самые могущественные города-государства не смогли справиться с последствиями климатического стресса, что привело к массовым переселениям и социальной трансформации.

Анализ сталагмитов показал, что эти минералы являются своеобразными "архивами климата". Их химический состав отражает колебания температуры и осадков, а высокая точность измерений позволяет фиксировать даже сезонные изменения. Такой подход открыл исследователям возможность с невиданной ранее детализацией восстановить картину природных катастроф, сыгравших ключевую роль в истории.

Открытие подчёркивает, что климатический фактор был не просто сопутствующим, а решающим в упадке майя. Засухи лишили города продовольственной базы, а внутренние социальные конфликты лишь усилили последствия.

Работа имеет и более широкий контекст: она демонстрирует, как сложные общества реагируют на экологический стресс, и помогает понять, что схожие угрозы могут актуализироваться и сегодня. Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований, в том числе анализа данных из других пещер региона, чтобы получить ещё более полное представление о том, как климат влиял на судьбу цивилизаций.

Уточнения

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

