Электронные сигареты вредят лёгким не только своим содержим, в них притаилась невидимая угроза

Наука

Учёные предупреждают: мундштуки электронных сигарет могут быть серьёзным источником скрытой опасности. Последние исследования показали, что на этих деталях вейпов способны размножаться грибки, некоторые из которых потенциально опасны для дыхательной системы. В частности, один из обнаруженных видов грибов при экспериментах вызывал у лабораторных мышей хронический бронхит, что свидетельствует о возможных рисках и для человека.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Электронные сигареты часто позиционируются как менее вредная альтернатива традиционному курению и даже как инструмент для отказа от табака. Однако долгосрочные последствия их регулярного использования всё ещё изучены недостаточно. Если ранее внимание специалистов было сосредоточено в основном на токсичности жидкостей для вейпов и на их химическом составе, то теперь к проблеме добавился новый фактор — микробы и грибки, которые могут попадать в дыхательные пути вместе с паром.

Процесс вейпинга основан на нагревании жидкости спиралью устройства. Эта жидкость обычно содержит никотин, ароматизаторы и другие химические соединения. Под действием высокой температуры образуются пары, которые вдыхаются пользователем. Но вместе с ними в организм могут проникать и микроорганизмы, осевшие на мундштуке. Об этом сказано в статье New Scientist.

Учёные отмечают, что этот аспект практически не исследовался, а значит, потенциальные риски остаются недооценёнными. Грибки способны вызывать воспаления и другие проблемы дыхательных путей, особенно у людей с хроническими заболеваниями лёгких или ослабленным иммунитетом.

Таким образом, опасность электронных сигарет не ограничивается их химической токсичностью. Биологические загрязнители — такие как грибки на мундштуках — могут стать дополнительным фактором риска. Специалисты подчёркивают необходимость дальнейших исследований, которые помогут выявить масштабы проблемы и разработать рекомендации по её предотвращению.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
