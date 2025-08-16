Невероятное везение: как жительница Алабамы пережила столкновение с космическим объектом

Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес

Энн Ходжес не стремилась к известности, но в 1954 году судьба распорядилась так, что она оказалась в центре внимания всей страны после того, как её послеобеденный отдых был нарушен падением метеорита.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info метеорит

Жительница штата Алабама вошла в историю как первый подтвержденный случай попадания метеорита в человека. Удивительно, но она пережила этот инцидент, отделавшись лишь сильным ушибом бедра.

В июне этого года другой человек едва не повторил её судьбу, когда небольшие космические объекты пробили крышу его дома в Макдоно (штат Джорджия, США), как сообщила The New York Times. Упавшие фрагменты метеорита, возраст которого, по оценкам исследователей, составляет 4,56 миллиарда лет, оставили следы на полу.

С момента падения метеорита на Ходжес прошло более семи десятилетий, но её необычная история по-прежнему вызывает интерес. Мэри Бет Прондзински из Музея естественной истории Алабамы, где экспонируется метеорит, отметила в интервью Business Insider, что это событие стало частью местной легенды, известной немногим.

Метеорит Силакога, также известный как метеорит Ходжес, предположительно откололся от астероида 1685 Торо. Этот астероид, сопоставимый по размеру с островом Манхэттен, был классифицирован НАСА как "околоземный" из-за близости его орбиты к Земле.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



