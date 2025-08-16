Тише, идет запись: дроны раскрывают акустические тайны кашалотов

Учёные используют дроны для безопасного сбора данных о кашалотах

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В водах Доминики, что в Карибском бассейне, беспилотный летательный аппарат опускается к кашалоту. Вместо традиционного сброса метки, дрон аккуратно прижимает ее к спине кита, надежно фиксируя датчик. Крепление осуществляется при помощи присосок, позволяя устройству регистрировать звуки, издаваемые этими морскими гигантами.

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хвост кашалота

Новый метод, названный исследователями "нажми и лети", подробно описан в статье, опубликованной в журнале PLOS One. Результаты указывают на возможность сбора ценных научных данных с минимальным воздействием на китов.

Джереми Голдбоген, морской биолог из Стэнфордского университета, отметил перспективность данного подхода, подчеркнув важность подобных инноваций.

Традиционный метод мечения, предполагающий использование 6-метрового шеста с лодки, может вызывать стресс у животных из-за шума и близости судна. Кроме того, он требует значительных временных и координационных затрат, как отмечает Дэниел Вогт, ведущий автор исследования из Гарварда.

Использование дронов позволяет ученым приближаться к китам быстрее и на безопасном расстоянии, снижая уровень беспокойства животных и повышая качество собираемых данных.

В последние годы дроны значительно расширили возможности изучения китов, позволяя не только наблюдать за ними с воздуха, но и идентифицировать, измерять, анализировать поведение и даже собирать биологические образцы из выдыхаемого ими пара.

Технология "нажми и лети" представляет собой новый этап в использовании дронов для изучения китов, повышая шансы на успешный сбор данных и расширяя возможности для исследования различных видов, включая редких китов Райса.

Разработанные дроны способны выдерживать сложные условия морской среды, включая соленую воду, ветер и волнение.

В ходе испытаний на кашалотах, которые проводят на поверхности всего несколько минут между глубокими погружениями, более половины попыток установки меток оказались успешными, занимая менее семи минут.

Датчики позволяют изучать особенности охоты, коммуникации и социальных взаимодействий китов. Собранные данные, которые собираются в течение нескольких часов или дней, передаются исследователям после автоматического отсоединения меток.

Данный метод позволяет устанавливать больше меток и записывать больше звуковых данных, что особенно важно для проекта CETI, целью которого является расшифровка песен китов с использованием искусственного интеллекта.

Уточнения

Кашало́т (лат. Physeter macrocephalus) — морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых, родственного карликовым кашалотам. Является крупнейшим из зубатых китов. Взрослые самцы достигают в среднем длины 18—20 м и массы около 40 т, тогда как самки — соответственно 11 м и 15 т.

