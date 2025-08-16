Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
Взвешивайтесь правильно: эксперты доказали, что лучше это делать по утрам
Домашний ментоловый крем: секретная формула для ваших стоп
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк
Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
Медовый оттенок сделает любой интерьер уютным за один вечер
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi

Тише, идет запись: дроны раскрывают акустические тайны кашалотов

Учёные используют дроны для безопасного сбора данных о кашалотах
2:44
Наука

В водах Доминики, что в Карибском бассейне, беспилотный летательный аппарат опускается к кашалоту. Вместо традиционного сброса метки, дрон аккуратно прижимает ее к спине кита, надежно фиксируя датчик. Крепление осуществляется при помощи присосок, позволяя устройству регистрировать звуки, издаваемые этими морскими гигантами.

Хвост кашалота
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвост кашалота

Новый метод, названный исследователями "нажми и лети", подробно описан в статье, опубликованной в журнале PLOS One. Результаты указывают на возможность сбора ценных научных данных с минимальным воздействием на китов.

Джереми Голдбоген, морской биолог из Стэнфордского университета, отметил перспективность данного подхода, подчеркнув важность подобных инноваций.

Традиционный метод мечения, предполагающий использование 6-метрового шеста с лодки, может вызывать стресс у животных из-за шума и близости судна. Кроме того, он требует значительных временных и координационных затрат, как отмечает Дэниел Вогт, ведущий автор исследования из Гарварда.

Использование дронов позволяет ученым приближаться к китам быстрее и на безопасном расстоянии, снижая уровень беспокойства животных и повышая качество собираемых данных.

В последние годы дроны значительно расширили возможности изучения китов, позволяя не только наблюдать за ними с воздуха, но и идентифицировать, измерять, анализировать поведение и даже собирать биологические образцы из выдыхаемого ими пара.

Технология "нажми и лети" представляет собой новый этап в использовании дронов для изучения китов, повышая шансы на успешный сбор данных и расширяя возможности для исследования различных видов, включая редких китов Райса.

Разработанные дроны способны выдерживать сложные условия морской среды, включая соленую воду, ветер и волнение.

В ходе испытаний на кашалотах, которые проводят на поверхности всего несколько минут между глубокими погружениями, более половины попыток установки меток оказались успешными, занимая менее семи минут.

Датчики позволяют изучать особенности охоты, коммуникации и социальных взаимодействий китов. Собранные данные, которые собираются в течение нескольких часов или дней, передаются исследователям после автоматического отсоединения меток.

Данный метод позволяет устанавливать больше меток и записывать больше звуковых данных, что особенно важно для проекта CETI, целью которого является расшифровка песен китов с использованием искусственного интеллекта.

Уточнения

Кашало́т (лат. Physeter macrocephalus) — морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых, родственного карликовым кашалотам. Является крупнейшим из зубатых китов. Взрослые самцы достигают в среднем длины 18—20 м и массы около 40 т, тогда как самки — соответственно 11 м и 15 т.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк
Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
Медовый оттенок сделает любой интерьер уютным за один вечер
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Картофель и лук любят темноту: 6 ошибок хранения продуктов с фермерского рынка
Бокс улучшает координацию, выносливость и снижает уровень стресса
Садальский заявил, что дела в театре Надежды Бабкиной идут плохо
Пена для ванны с эфирными маслами, которая заменит поход в спа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.