Жизнь за пределами Земли: Trappist-1 d преподнесла сюрприз учёным

Наука

Несмотря на первоначальные надежды, астрономические поиски признаков жизни на одной из малых экзопланет, казавшейся перспективной, не принесли ожидаемых результатов.

Телескоп Джеймс Уэбб
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artist%27s_impression_of_the_James_Webb_Space_Telescope_(ann2203a).jpeg by ESA/ATG medialab
Телескоп Джеймс Уэбб

Известно, что организмы в том виде, в котором мы их знаем, лучше всего развиваются в условиях, сходных с земной атмосферой. Однако, согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal, ученые, использовавшие космический телескоп "Джеймс Уэбб" для изучения планеты Trappist-1 d, не обнаружили свидетельств наличия атмосферы, аналогичной земной.

Экзопланеты — планеты, вращающиеся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца. Данная экзопланета является третьей из семи, вращающихся вокруг звезды Траппист-1, расположенной примерно в 40 световых годах от нас в галактике Млечный Путь. Это красный карлик, получивший свое название из-за красноватого света, излучаемого звездами этого типа, которые обычно имеют небольшие размеры.

Открытие планетной системы Траппист-1 стало важным этапом в поисках жизни за пределами Солнечной системы. В 2017 году исследователи заявили, что семь планет, вращающихся вокруг Траппист-1, обладают значительным потенциалом для существования живых организмов.

Однако, за прошедшие годы астрономы не нашли пригодной для жизни атмосферы на двух внутренних планетах, продолжая изучать более отдаленные.

Звезда Траппист-1, названная в честь телескопа в чилийской пустыне Атакама, лишь немного больше Юпитера. Красные карлики — наиболее распространенные звезды в нашей галактике, но именно эту звезду и ее планеты изучать несколько проще, чем другие известные планетные системы, благодаря близости к Земле и тесным, быстрым орбитам семи планет.

Это делает их подходящими кандидатами для метода наблюдения, известного как спектроскопия пропускания. Анализируя, какие длины волн света поглощаются, когда звездный свет проходит через атмосферу планеты на пути к телескопу "Джеймс Уэбб", ученые могут получить информацию о химическом составе этой атмосферы.

По словам Кэролайн Пиоль-Горайеб, ведущего автора исследования, каменистая планета Trappist-1 d казалась особенно многообещающей.

Однако свет звезды, прошедший через экзопланету и достигший телескопа "Уэбб", не показал признаков фильтрации молекулами, необходимыми для жизни, такими как вода или углекислый газ.

По мнению доктора Пиоль-Горайеб и ее команды, исследование не исключает полностью наличия атмосферы, но указывает на то, что холодные красные карлики могут быть слишком нестабильными для поддержания жизни.

Она предположила, что поиск атмосфер на каменистых планетах может оказаться более сложным, чем предполагалось, и астрономам, возможно, стоит обратить внимание на планеты, вращающиеся вокруг более ярких звезд, таких как наше Солнце.

Хотя эти планеты сложнее для наблюдения и, вероятно, потребуют использования другого телескопа, астроном Джейкоб Бин подчеркнул, что вопрос о возможности существования жизни в других местах остается актуальным.

Пиоль-Горайеб согласилась, что другие планеты могут быть более подходящими для жизни, чем Trappist-1 d, но считает, что еще рано отказываться от этой экзопланеты, подчеркивая, что спектроскопия пропускания — лишь один из способов определения наличия атмосферы. Она признала, что их работа станет немного сложнее, но это не закрывает перспективы.

Бин назвал систему Траппист-1 "фантастической лабораторией для изучения планет земной группы", отметив, что, несмотря на отрицательный результат последнего исследования, ученые уже получили много ценной информации.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
