В шаге от древней реликвии: экстрасенсы раскрыли тайну Ковчега Завета

2:08
Наука

Согласно утверждениям, ЦРУ могло применить экстрасенсорное восприятие для поиска Ковчега Завета, одного из самых знаменитых артефактов в истории.

Развалины
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Развалины

Этот библейский ковчег, возраст которого исчисляется тысячелетиями, описывается в священных текстах как позолоченный ларец, содержащий Десять Заповедей. Его исчезновение несколько веков назад породило бесконечные спекуляции и поиски с целью установить его местонахождение.

Член конгресса Анна Паулина Луна возобновила интерес к этой священной реликвии, обнародовав рассекреченные документы ЦРУ от 1988 года, в которых якобы использовалось экстрасенсорное "дистанционное видение" для его обнаружения.

"ЦРУ предположительно обнаружило Ковчег Завета", — заявила Луна в эфире программы Joe Rogan Experience, назвав это "моментом Индианы Джонса".

В документах подробно описано, как удаленный наблюдатель № 032, обученный воспринимать удаленные объекты посредством экстрасенсорных способностей, получил координаты для наблюдения за неопознанной целью.

В заметках наблюдателя, как сообщается, описывается "контейнер из дерева, золота и серебра", украшенный серафимами, скрытый в "темном и влажном" подземном месте на Ближнем Востоке, где находятся "купола мечетей" и местные жители, говорящие по-арабски, в белых одеждах.

"Эти файлы были частью проекта ЦРУ Sun Streak, программы времен Холодной войны по изучению паранормальных явлений для сбора разведывательной информации", — говорится в документах, опубликованных в 2000 году. Вновь они появились в статье Daily Mail в марте 2025 года.

"Мы не знаем, как далеко это зашло. У меня, конечно, есть вопросы, но это не первый случай, когда правительство что-то ищет, особенно учитывая, что некоторые предполагают, что Ковчег Завета обладал способностями, подобными супероружию", — отметила Луна.

Уточнения

Ковче́г Заве́та (ивр. אֲרוֹן הַבְּרִית‎, арон ха-брит, также ковчег Откровения или ковчег Свидетельства, אֲרוֹן הַעֵדֻת, арон ха-эдут; обозначается в Библии также рядом других имён) — описанный в Ветхом Завете священный объект. Представлял собой ковчег (переносной ящик), в котором хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями (а согласно новозаветному Посланию к Евреям, также сосуд с манной и жезл Аарона).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
