Командная работа муравьёв: как насекомые обошли главный провал человеческих команд

Муравьи-ткачи ломают законы физики: природный алгоритм для идеальной командной работы
1:36
Наука

Чем больше людей в команде, тем меньше личный вклад каждого — это правило известно с 1913 года. Но муравьи-ткачи его опровергают: чем больше их в группе, тем сильнее работает каждый.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Исследование, опубликованное 12 августа в Current Biology, показало: по мере роста команды сила тяги отдельного муравья почти удваивается.

Эти древесные насекомые (Oecophylla smaragdina), живущие в Африке, Азии и Австралии, славятся строительством гнёзд из листьев, которые они сворачивают и скрепляют личиночным шёлком, образуя живые цепочки.

Эксперимент с "искусственным листом"

Учёные из Университета Маккуори и их коллеги предложили колониям муравьёв переместить прикреплённый к динамометру лист. Муравьи делили задачи:

  • одни тянули,
  • другие служили "якорями", накапливая силу.

Доктор Даниэле Карлессо описал это как "силовой храповик": муравьи в конце цепочки растягиваются, создавая сопротивление, а в начале — продолжают тянуть.

Более длинные цепи прочнее держатся за поверхность, что позволяет группе эффективнее противостоять обратной тяге.

Польза для робототехники

"Муравьиная стратегия может вдохновить инженеров. Программирование роботов по муравьиному принципу поможет командам автономных машин работать эффективнее", — отмечает доктор Крис Рейд.

В отличие от людей и современных роботов, муравьи не теряют эффективность в команде — они усиливают друг друга.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
