Тайны древних предков: каменные орудия переписали историю человеческого мышления

Находка в Ньяянга: археологи нашли орудия возрастом 3 млн лет раскрыли неожиданный факт

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало: уже 3 миллиона лет назад предки человека переносили камни для орудий на расстояния свыше 9 километров — на 600 000 лет раньше, чем считалось возможным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Археолог

Находка в Ньяянга

Учёные изучили 401 каменное орудие олдувайской культуры, найденное в Кении и датируемое возрастом от 3 до 2,6 млн лет. Материал для большинства орудий доставлялся из удалённых районов, что говорит о способности к планированию.

"Настоящим новшеством олдувайской культуры может быть перенос ресурсов из одного места в другое. Знание и намерение доставить каменные заготовки к источникам пищи были частью процесса их изготовления", — говорит палеоантрополог Рик Поттос.

Кто их создавал?

Рядом с орудиями найдены кости парантропов, что ставит под сомнение, что технология нуклеусов и отщепов была исключительно у Homo.

Ранее считалось, что умение переносить камни на значительные расстояния появилось только у Homo erectus около 2 млн лет назад, вместе с увеличением мозга, освоением приготовления пищи и миграциями из Африки.

Разрыв в знаниях

Самые древние орудия возрастом 3,3 млн лет делались из камней, найденных поблизости — максимум в 3 км. Находка в Ньяянга старше всех ранее известных свидетельств "дальнобойной" заготовки материалов и, вероятно, предшествует появлению рода Homo.

"Понимая, как зародились эти отношения с инструментами, мы лучше осознаём свою связь с ними сегодня — особенно в мире, формируемом технологиями", отмечает иследователь Эмма Файнстоун.

Уточнения

Олдува́йская культу́ра (олдованская культура, галечная культура) — наиболее примитивная культура обработки камня, в которой для получения острого края камень раскалывался обычно просто пополам, без дополнительной доработки.

