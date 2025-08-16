Тайны древних предков: каменные орудия переписали историю человеческого мышления

Новое исследование показало: уже 3 миллиона лет назад предки человека переносили камни для орудий на расстояния свыше 9 километров — на 600 000 лет раньше, чем считалось возможным.
Учёные изучили 401 каменное орудие олдувайской культуры, найденное в Кении и датируемое возрастом от 3 до 2,6 млн лет. Материал для большинства орудий доставлялся из удалённых районов, что говорит о способности к планированию.
"Настоящим новшеством олдувайской культуры может быть перенос ресурсов из одного места в другое. Знание и намерение доставить каменные заготовки к источникам пищи были частью процесса их изготовления", — говорит палеоантрополог Рик Поттос.
Рядом с орудиями найдены кости парантропов, что ставит под сомнение, что технология нуклеусов и отщепов была исключительно у Homo.
Ранее считалось, что умение переносить камни на значительные расстояния появилось только у Homo erectus около 2 млн лет назад, вместе с увеличением мозга, освоением приготовления пищи и миграциями из Африки.
Самые древние орудия возрастом 3,3 млн лет делались из камней, найденных поблизости — максимум в 3 км. Находка в Ньяянга старше всех ранее известных свидетельств "дальнобойной" заготовки материалов и, вероятно, предшествует появлению рода Homo.
"Понимая, как зародились эти отношения с инструментами, мы лучше осознаём свою связь с ними сегодня — особенно в мире, формируемом технологиями", отмечает иследователь Эмма Файнстоун.
Олдува́йская культу́ра (олдованская культура, галечная культура) — наиболее примитивная культура обработки камня, в которой для получения острого края камень раскалывался обычно просто пополам, без дополнительной доработки.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.