Разлом Сан-Андреас может преподнести опасный сюрприз: что скрывает разлом

Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов

Наука

Сильные землетрясения на разломах вроде Сан-Андреас могут развиваться по непредсказуемому сценарию. К такому выводу учёные пришли, изучив разрушительное мартовское землетрясение в Мьянме, унесшее жизни более 5000 человек.

Сдвиг тектонической плиты

Сюрприз от "супермагистрали землетрясений"

Разлом Сагайн, похожий по типу на Сан-Андреас, оказался длиннее и активнее, чем ожидалось. Вместо предполагаемого разрыва в 300 км земная кора сдвинулась на участке более 500 км. Восточная сторона ушла на юг на 3 метра.

"Будущие землетрясения могут не быть просто повторением прошлых. Даже один и тот же разлом способен высвобождать больше энергии, чем после предыдущего события", — отметил профессор Жан-Филиппа Авуака.

Параллели с Калифорнией

Сан-Андреас тянется на 1200 км через весь штат. В 1906 году его разрыв вызвал землетрясение магнитудой 7,9, унёсшее более 3000 жизней. Вероятность повторения удара силой 6,7 и выше в районе Лос-Анджелеса в ближайшие 30 лет — 60 %.

Технологии на службе прогноза

Команда исследователей применила метод корреляции спутниковых изображений до и после события. Он эффективнее традиционной радиолокационной интерферометрии, особенно при смещениях в направлении север-юг.

Первый автор работы Солен Антуан отметил, что это открывает новые возможности для моделирования сейсмических рисков.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. Образовался после исчезновения плиты Фараллон.

