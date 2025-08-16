Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Фадеев сравнил себя и Игоря Крутого с гоголевскими героями
Рыбак в Сеуле сообщил о встрече с шестиметровым существом в реке Ханган
В башне JPMorgan будет много кофеен: как банк борется за возвращение в офис
Семена тыквы помогают при простатите и снижают уровень холестерина
Находка в Ньяянга: археологи нашли орудия возрастом 3 млн лет раскрыли неожиданный факт
Эксперты рассказали, что проверить в квартире перед подписанием договора аренды
Врачи рассказали, как интервальное голодание влияет на фигуру и здоровье
Семь лайфхаков для ровного тона кожи без тонального крема
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей

Разлом Сан-Андреас может преподнести опасный сюрприз: что скрывает разлом

Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов
1:44
Наука

Сильные землетрясения на разломах вроде Сан-Андреас могут развиваться по непредсказуемому сценарию. К такому выводу учёные пришли, изучив разрушительное мартовское землетрясение в Мьянме, унесшее жизни более 5000 человек.

Сдвиг тектонической плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сдвиг тектонической плиты

Сюрприз от "супермагистрали землетрясений"

Разлом Сагайн, похожий по типу на Сан-Андреас, оказался длиннее и активнее, чем ожидалось. Вместо предполагаемого разрыва в 300 км земная кора сдвинулась на участке более 500 км. Восточная сторона ушла на юг на 3 метра.

"Будущие землетрясения могут не быть просто повторением прошлых. Даже один и тот же разлом способен высвобождать больше энергии, чем после предыдущего события", — отметил профессор Жан-Филиппа Авуака.

Параллели с Калифорнией

Сан-Андреас тянется на 1200 км через весь штат. В 1906 году его разрыв вызвал землетрясение магнитудой 7,9, унёсшее более 3000 жизней. Вероятность повторения удара силой 6,7 и выше в районе Лос-Анджелеса в ближайшие 30 лет — 60 %.

Технологии на службе прогноза

Команда исследователей применила метод корреляции спутниковых изображений до и после события. Он эффективнее традиционной радиолокационной интерферометрии, особенно при смещениях в направлении север-юг.

Первый автор работы Солен Антуан отметил, что это открывает новые возможности для моделирования сейсмических рисков.

Уточнения

Разлом Сан-Андре́ас (англ. San Andreas Fault) — трансформный разлом между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной около 1200 км, проходящий вдоль побережья по территории штата Калифорния (США), большей частью по суше. Образовался после исчезновения плиты Фараллон. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Недвижимость
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Домашние животные
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей
ЦБ Турции: инфляция снизится до 25% к концу 2025 года
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Раскрыт секрет: добавляем масло, молоко и сметану — готовим самое вкусное картофельное пюре
Цены на кроссоверы JAC, Москвич и Kaiyi оказались ниже Lada Vesta SW Cross
Потепление воды привело к появлению редкого моллюска у побережья Калифорнии
Лос-Анджелес в опасности: спутниковые снимки раскрыли секрет опасных разломов
В Словакии насчитывается 180 замков и 425 шато — больше всего в Европе на душу населения
Сочетание творога с мясом замедляет пищеварение — диетолог
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.