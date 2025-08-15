Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ

Археологический сюрприз: зубы, найденные в Эфиопии, раскрывают загадки предков человека

Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет
1:05
Наука

Ученые из Эфиопии сделали удивительное открытие: они нашли фрагменты окаменелых зубов возрастом 2,65 миллиона лет.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Группа исследователей выявила 10 зубов — шесть коренных, два резца, один премоляр и один клык, которые, как предполагается, принадлежали двум представителям нового вида австралопитеков. Название этому новому виду еще не присвоено, но это уже седьмой род австралопитеков, ранних предков людей. 

Австралопитеки выглядели как обезьяны, но имели некоторые человеческие черты, такие как возможность прямохождения и почти идентичные современные зубы.

Также были найдены три зуба возрастом около 2,59 миллиона лет, относящиеся к самому древнему из известных видов Homo, который тоже пока не получил официального названия. В Восточной Африке в тот период, вероятно, обитало как минимум четыре вида гоминидов, а пятый — в Южной Африке, пишет New York Post.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Apple сохранила лидерство в BrandZ Top 100: рост, конкуренты, новые бренды
Фото под запретом: где путешественникам стоит забыть о селфи
Чай с лимоном сохраняет витамины, если добавить лимон в слегка остывший напиток
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Для поисков Ковчега Завета использовали экстрасенсов — Daily Mail
Экспедиция Falkor достигла дна каньона Мар-дель-Плата на глубине 3500 метров
Освещение в спальне напрямую влияет на то, насколько быстро вы засыпаете
Натуральный уход за волосами: шампуни, которые можно сделать своими руками
Неиспользуемое авто можно снять с учёта и прекратить начисление налога — ГАИ
Нутрициолог Попкова назвала 3 секрета идеального ужина для крепкого сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.