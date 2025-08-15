Археологический сюрприз: зубы, найденные в Эфиопии, раскрывают загадки предков человека

Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Эфиопии сделали удивительное открытие: они нашли фрагменты окаменелых зубов возрастом 2,65 миллиона лет.

Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Группа исследователей выявила 10 зубов — шесть коренных, два резца, один премоляр и один клык, которые, как предполагается, принадлежали двум представителям нового вида австралопитеков. Название этому новому виду еще не присвоено, но это уже седьмой род австралопитеков, ранних предков людей.

Австралопитеки выглядели как обезьяны, но имели некоторые человеческие черты, такие как возможность прямохождения и почти идентичные современные зубы.

Также были найдены три зуба возрастом около 2,59 миллиона лет, относящиеся к самому древнему из известных видов Homo, который тоже пока не получил официального названия. В Восточной Африке в тот период, вероятно, обитало как минимум четыре вида гоминидов, а пятый — в Южной Африке, пишет New York Post.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.



