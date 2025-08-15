Небесный спектакль в сентябре: полное лунное затмение — не пропустите самое яркое астрономическое событие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:49
Наука

Жители Новосибирска и других регионов России смогут насладиться полным лунным затмением, если позволит погода.

Луна
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна

Чтобы увидеть красно-багровый диск Луны в максимальной красе, нужно учесть несколько советов.

Когда наблюдать затмение?

Главное событие осени произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. В отличие от солнечного, это затмение можно увидеть невооруженным глазом. Луна погрузится в земную тень на 1 час 21 минуту, а в момент максимальной фазы в 1:12 по новосибирскому времени станет насыщенно-красной.

Время затмения: с 22:28 до 3:55 по местному времени.

Самые интересные моменты: с 23:27 до 2:56.

Полная фаза: с 0:31 до 1:52.

Как лучше увидеть затмение?

Для наилучшего наблюдения ищите место с открытым горизонтом: за городом, у водоемов, на возвышенности — парки, холмы или крыши зданий.

В черте города наблюдать затмение сложно из-за светового загрязнения, поэтому лучше выбираться в спокойные районы с минимальным освещением, пишет atas.info.

Что взять с собой?

  •  Бинокль или фотоаппарат помогут увидеть детали лунной поверхности.
  • Фотоаппарат с длинной выдержкой и штатив для отличных снимков.
  •  Обязательно проверьте прогноз погоды и берите с собой теплую одежду.

Некоторые астрономические клубы и планетарии могут организовать публичные наблюдения с телескопами. Это отличный способ увидеть затмение в деталях и пообщаться с другими любителями астрономии.

Уточнения

Горизо́нт (др.-греч. ὁρίζων — буквально: ограничивающий), уст. закро́й как собственно черта и о́видь как очерченная область — условная черта, ограничивающая поле зрения наблюдателя на поверхности шаровидного небесного тела (изначально Земли).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
