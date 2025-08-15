Небесный спектакль в сентябре: полное лунное затмение — не пропустите самое яркое астрономическое событие

Жители Новосибирска и других регионов России смогут насладиться полным лунным затмением, если позволит погода.
Чтобы увидеть красно-багровый диск Луны в максимальной красе, нужно учесть несколько советов.
Главное событие осени произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. В отличие от солнечного, это затмение можно увидеть невооруженным глазом. Луна погрузится в земную тень на 1 час 21 минуту, а в момент максимальной фазы в 1:12 по новосибирскому времени станет насыщенно-красной.
Время затмения: с 22:28 до 3:55 по местному времени.
Самые интересные моменты: с 23:27 до 2:56.
Полная фаза: с 0:31 до 1:52.
Для наилучшего наблюдения ищите место с открытым горизонтом: за городом, у водоемов, на возвышенности — парки, холмы или крыши зданий.
В черте города наблюдать затмение сложно из-за светового загрязнения, поэтому лучше выбираться в спокойные районы с минимальным освещением, пишет atas.info.
Некоторые астрономические клубы и планетарии могут организовать публичные наблюдения с телескопами. Это отличный способ увидеть затмение в деталях и пообщаться с другими любителями астрономии.
