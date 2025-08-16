Призраки, питающиеся тьмой: в сердце Галактики может скрываться новый вид звёзд

Возможно, в сердце Млечного Пути скрываются звёзды-призраки, питающиеся тёмной материей. Учёные считают, что найти их можно среди коричневых карликов — несостоявшихся звёзд, лишённых сил сиять как обычные.
Коричневые карлики похожи на звёзды, но им не хватило массы для стабильного термоядерного горения. Они тусклые, холодные и со временем остывают.
Тёмная материя же — невидимый компонент Вселенной, удерживающий галактики. Один из главных кандидатов на её роль — WIMP-частицы, способные аннигилировать, выделяя энергию.
Физики Джуна Крун и Джереми Сакштейн предположили, что гравитация карлика может захватывать частицы тёмной материи. В ядре их плотность достигнет критической точки, начнётся аннигиляция — и карлик "зажжётся" изнутри.
Такой объект будет светиться не за счёт остаточного тепла, а благодаря постоянной подзарядке энергией тёмной материи. Он способен существовать миллиарды лет, пока вокруг есть топливо.
Обычные карлики сжигают литий быстро, а тёмные — могут его сохранять. Если в спектре старого массивного объекта обнаружат литий-7, это станет косвенным доказательством, что его греет не ядерная реакция, а аннигиляция частиц.
Лучшее место — центр Млечного Пути, где тёмной материи особенно много. Наблюдать там сложно, но телескоп "Джеймс Уэбб" способен различить такие тусклые объекты.
Обнаружение хотя бы одного тёмного карлика стало бы аргументом в пользу гипотезы о WIMP-частицах и отбросило бы другие версии, например, об аксионах.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
