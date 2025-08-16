Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда прошлое оказалось под будущим: Северное море раскрыло главный геологический парадокс

Учёные нашли крупнейшую стратиграфическую инверсию в Северном море
1:33
Наука

Представьте: вы снимаете слой почвы и находите под ним более древние породы, чем наверху. Нонсенс? В Северном море всё именно так.

Геологический разрез у Северного моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Геологический разрез у Северного моря

Перевёрнутая геология

Учёные Манчестерского университета обнаружили под морским дном гигантские купола — "синкиты". Внутри — молодые породы плиоцена (5 млн лет), оказавшиеся под более древними отложениями миоцена (20 млн лет). Это крупнейший в мире пример стратиграфической инверсии — ситуации, когда порядок пластов перевёрнут.

Как всё произошло

Сценарий напоминает замедленный фильм-катастрофу:

  • Миллионы лет назад произошло сильное землетрясение.
  • Водонасыщенный песок разжижился и провалился вниз сквозь рыхлые слои ила.
  • Лёгкие древние отложения вытеснились вверх.

В итоге тяжёлый молодой песок оказался внизу, а древний ил — сверху.

Значение для нефти и экологии

Открытие важно для двух сфер:

  • Добыча нефти и газа — перевёрнутые пласты могут изменить подход к поиску месторождений.
  • Хранение CO₂ (CCS) — стабильность геологических ловушек критична, а подобные аномалии требуют тщательной оценки рисков.

Новый взгляд на планету

Это открытие — напоминание, что Земля жива и непредсказуема. Северное море, бывшее энергетическим центром, теперь становится полигоном для "зелёных" технологий и новых знаний о нашей планете.

Уточнения

Плиоце́н (от др.-греч. πλεῖον - 'более' и καινός - новый, современный) — эпоха неогенового периода, начавшаяся 5,333 миллиона лет назад и закончившаяся 2,588 миллиона лет назад.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
