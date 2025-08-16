Когда прошлое оказалось под будущим: Северное море раскрыло главный геологический парадокс

Представьте: вы снимаете слой почвы и находите под ним более древние породы, чем наверху. Нонсенс? В Северном море всё именно так.
Учёные Манчестерского университета обнаружили под морским дном гигантские купола — "синкиты". Внутри — молодые породы плиоцена (5 млн лет), оказавшиеся под более древними отложениями миоцена (20 млн лет). Это крупнейший в мире пример стратиграфической инверсии — ситуации, когда порядок пластов перевёрнут.
Сценарий напоминает замедленный фильм-катастрофу:
В итоге тяжёлый молодой песок оказался внизу, а древний ил — сверху.
Открытие важно для двух сфер:
Это открытие — напоминание, что Земля жива и непредсказуема. Северное море, бывшее энергетическим центром, теперь становится полигоном для "зелёных" технологий и новых знаний о нашей планете.
Плиоце́н (от др.-греч. πλεῖον - 'более' и καινός - новый, современный) — эпоха неогенового периода, начавшаяся 5,333 миллиона лет назад и закончившаяся 2,588 миллиона лет назад.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.