Чёрная дыра: что происходит с материей после пересечения горизонта событий

Чёрная дыра образуется при коллапсе звезды массой более 20 солнечных

Чёрные дыры — самые загадочные объекты во Вселенной. Их часто представляют как космические "пылесосы" или порталы в другие миры. Но реальность сложнее и, возможно, куда интереснее.

Что такое чёрная дыра на самом деле

Чёрная дыра возникает после гравитационного коллапса массивной звезды, которая исчерпала своё ядерное топливо. Когда давление излучения больше не может сдерживать гравитацию, звезда сжимается под собственной тяжестью.

Если её масса в 20 раз превышает солнечную, процесс становится необратимым: атомы разрушаются, а материя сжимается до бесконечно малой точки — сингулярности.

Горизонт событий: точка невозврата

Вокруг чёрной дыры существует невидимая граница — горизонт событий.

Всё, что пересекает его, навсегда теряется для внешнего мира.

Даже свет не может покинуть эту область.

Диаметр горизонта событий зависит от массы дыры: для объекта с массой Солнца он составил бы всего несколько километров.

Сингулярность: физика на пределе

В центре чёрной дыры — сингулярность, область, где плотность и гравитация становятся бесконечными, а законы физики перестают работать.

Представить себе эту точку невозможно: там кривизна пространства-времени уходит в "бесконечность", и наши модели перестают быть надёжными.

Падение внутрь

Космонавт, приближающийся к горизонту событий, будет испытывать растущие приливные силы. На подходе к сингулярности они станут разрушительными — этот процесс физики называют спагеттификацией.

Ведут ли чёрные дыры "куда-то"

По современным представлениям — нет. Чёрная дыра не является тоннелем или порталом, а скорее аномалией, в которой материя превращается в область экстремальной кривизны пространства-времени.

Однако остаётся теоретическая возможность, что при определённых условиях чёрная дыра может быть связана с "белой дырой" или работать как кротовая нора. На данный момент это гипотеза, не имеющая подтверждения наблюдениями.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

