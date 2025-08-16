Вселенная могла родиться без Большого взрыва: новая теория меняет всё, что мы знали

Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва

Мы привыкли думать, что Вселенная началась с грандиозного взрыва и мгновенной инфляции. Но новая работа учёных из Испании и Италии предлагает куда более простое объяснение.

Проблемы старой теории

Инфляция объясняла, почему космос однороден, — он был крошечным, все его части успели "согласовать" температуру, а потом резко вырос. Но модель постоянно "подгоняли" под данные, добавляя параметры, что снижало её предсказательную силу.

Простота вместо сложностей

Рауль Хименес и его коллеги предложили отказаться от гипотетических частиц и полей. Их модель начинается с пространства де Ситтера — Вселенной, где есть только вакуум и тёмная энергия.

Квантовая рябь — зерно галактик

В основе гипотезы — квантовые флуктуации, неизбежные даже в пустоте. Эти микроскопические возмущения стали гравитационными волнами — своеобразной рябью в пространстве-времени. Со временем гравитация усиливала неоднородности, формируя звёзды, галактики и планеты.

Проверка гипотезы

Главное достоинство теории — её можно опровергнуть. Учёные ожидают, что первые гравитационные волны оставили отчётливый след, который сможет зафиксировать миссия LISA. Найдём след — гипотеза подтверждена. Нет — значит, ошиблись.

Новая поэтика космоса

Эта идея не требует сложных конструкций — лишь гравитации и квантовой механики. Возможно, разгадка происхождения всего всегда была прямо перед нами.

Уточнения

