Человечество на пороге самоуничтожения: главный враг — не астероиды

Технологии усиливают примитивные инстинкты и ускоряют крах цивилизаций

Наука

В бесконечной Вселенной, полной звёзд и триллионов планет, на которых могла бы зародиться жизнь, мы по-прежнему одни. Или, по крайней мере, ведём себя так, будто одни. Этот парадокс Ферми — "Где все?" — не просто абстрактная загадка, а вопрос о нашем собственном будущем.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мысли человека

Обычно молчание космоса объясняют гипотезой Великого Фильтра — неким внешним барьером, который мешает цивилизациям выжить и достичь звёзд. Это могут быть астероиды, климатические катастрофы, гамма-всплески. Но что, если реальный Фильтр скрыт не во внешней среде, а в нас самих?

Великий Фильтр 2.0: механизм самоуничтожения

Представьте подростка с доступом к ядерному чемоданчику. Пример гиперболический, но в какой-то степени мы — именно такой подросток.

Технологии развиваются быстрее, чем общественная зрелость. Мы уже умеем уничтожить себя сотней способов, но социальные инстинкты остались на уровне каменного века: разделение на "своих" и "чужих", импульсивные решения, вера в простые ответы на сложные вопросы.

И возникает вопрос: может ли цивилизация вырасти настолько, чтобы обойти этот внутренний порог?

1. Технологии и психология: усилители древних инстинктов

Технологический прогресс парадоксален: он создаёт мощнейшие инструменты, но использует их для усиления наших слабостей.

Соцсети превратились из средства общения в машину поляризации. Алгоритмы понимают: гнев и возмущение работают лучше нюансов, и подсовывают нам именно это.

ИИ способен генерировать правдоподобные фейки быстрее, чем мы их разоблачаем.

Ядерное оружие и генная инженерия остаются в руках обществ, где эмоции часто сильнее рациональности.

Мы, как лабораторные крысы, нажимаем на кнопку дофамина, игнорируя долгосрочные последствия.

2. Информационный парадокс: больше — значит меньше

Кажется очевидным: чем больше информации, тем лучше. Но в реальности переизбыток данных дробит наше восприятие мира.

В эпоху ограниченных СМИ у нас была общая картина событий. Теперь же каждый живёт в своей информационной вселенной, которую алгоритмы делают максимально комфортной и однобокой. Мы спорим не о том, как решать проблему, а о том, существует ли она вообще.

Если такая фрагментация — неизбежный этап развития любой цивилизации, то она может быть встроенным механизмом её распада.

3. Теория игр: цена ошибки растёт до бесконечности

Чем мощнее технология, тем выше цена ошибки.

В племенном обществе конфликт заканчивался локальной стычкой.

В эпоху государств — войной, уносящей миллионы жизней.

Сегодня — это риск уничтожения всей цивилизации из-за одного сбоя или неверного решения.

Добавьте сюда перспективу сверхразумного ИИ или оружия нового поколения — и карточный домик технологического прогресса становится ещё более хрупким.

Мудрость как самый дефицитный ресурс

Возможно, жизнь во Вселенной не редкость, но редка способность разума пережить собственный технологический бум.

Мы умеем считать траектории полётов к Марсу, но не умеем договариваться о базовых вещах на Земле. Мы строим квантовые компьютеры, но поддаёмся примитивной пропаганде.

Может быть, Великий Фильтр — это экзамен на зрелость, который почти никто не сдаёт. Пройти его значит научиться ценить мудрость выше интеллекта, долгосрочные цели — выше сиюминутных выгод, сотрудничество — выше конфликта.

Возможный выход

Если молчание космоса — предупреждение, то у нас ещё есть шанс стать исключением. Но для этого нужно:

выработать новую этику взаимодействия с технологиями;

создать механизмы глобальной кооперации, которые сильнее племенного разделения;

культивировать мудрость как главный ресурс цивилизации.

Возможно, именно та цивилизация, которая сможет укротить собственную природу, а не только силы природы, первой встретит своих космических соседей.

Уточнения

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη «искусство, мастерство, умение» + λόγος «слово; мысль, смысл, понятие») — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

