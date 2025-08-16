Момент, который прятала Вселенная: как раскалённый газ превращается в будущие миры

ALMA и Джеймс Уэбб нашли кристаллизацию минералов у звезды HOPS-315

До недавнего времени процесс, с которого начинается формирование планет, оставался чистой теорией. Теперь же астрономы впервые запечатлели "момент ноль" — превращение раскалённого газа в первые твёрдые частицы, из которых вырастают целые миры.

Взгляд на далёкое прошлое

За 1300 световых лет от нас находится молодая звезда HOPS-315. Вокруг неё вращается гигантский диск из газа и пыли — своеобразная космическая стройплощадка, где из хаоса рождаются планеты. Подобные протопланетные диски уже наблюдали раньше, но сам переход от пыли к планетезималям оставался загадкой.

Рождение первых кристаллов

Команда астрономов обнаружила в диске HOPS-315 участок, где монооксид кремния начал конденсироваться из газа в твёрдые кристаллы. Эти микроскопические зерна постепенно слипаются, образуя песчинки, камешки, а затем и крупные тела — первые "кирпичики" будущих планет.

Почему это важно

До сих пор никто не наблюдал процесс кристаллизации за пределами нашей Солнечной системы. И самое поразительное — он полностью повторяет события, происходившие у нашего Солнца 4,5 миллиарда лет назад. Древние метеориты, найденные на Земле, содержат такие же минералы, что формируются сейчас вокруг HOPS-315.

Космическое совпадение или универсальный закон

Минеральная зона вокруг далёкой звезды находится примерно на таком же расстоянии, как пояс астероидов в нашей системе. Это подтверждает, что законы планетообразования могут быть одинаковыми в разных уголках Вселенной.

Два телескопа — одна картина

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" определил химический состав вещества, а массив радиотелескопов ALMA в Чили с миллиметровой точностью указал место образования кристаллов. Только объединив эти данные, учёные смогли собрать полную картину происходящего.

Лаборатория планетных рождений

Система HOPS-315 стала эталоном для изучения ранних этапов планетообразования. Теперь астрономы могут проверять теории и наблюдать, как из раскалённой пыли зарождаются целые миры — возможно, с будущей жизнью.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

