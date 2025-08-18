Кто строил пирамиды задолго до людей: следы древней цивилизации в джунглях

В Индостане нашли кремниевые скребки возрастом более 180 миллионов лет

За сотни миллионов лет облик Земли менялся бесчисленное количество раз: рождались и исчезали горы, континенты раскалывались и снова сходились, климат переживал резкие перемены. Атмосфера тоже была иной — содержание кислорода в разные эпохи достигало куда более высоких значений, чем сейчас, что способствовало гигантизму растений и животных.

Гигантские насекомые, деревья высотой с современные небоскрёбы, массивные динозавры — всё это было нормой. Постепенное снижение уровня кислорода и истощение минерального состава почв привели к уменьшению размеров живых организмов. Но могла ли в такой древности существовать разумная жизнь, способная строить города и оставлять после себя сложные сооружения?

Что говорит силурийская гипотеза

Силурийская гипотеза предполагает: задолго до появления человека на Земле могли существовать развитые цивилизации — не обязательно гуманоидные. Это могли быть разумные рептилии, рыбы или даже насекомые, адаптированные к условиям своей эпохи.

Если в древности гигантизм был правилом, то и представители таких цивилизаций могли быть гораздо крупнее человека. Какими они были и какой уровень технологий имели — неизвестно. Но сторонники гипотезы указывают на ряд косвенных фактов.

Необычные археологические находки

Индостан — кремниевые скребки весом от 2,5 до 9 кг, найденные в слоях возрастом более 180 миллионов лет. Использовать такой инструмент мог только физически крупный вид.

Венесуэла — труднодоступная гористая местность, возраст которой оценивается в 200 миллионов лет. Местные индейские легенды утверждают, что когда людей ещё не было, здесь жила "цивилизация богов", прибывших с далёких звёзд. Холмы, по их словам, — это древние храмы-передатчики, связывавшие Землю с другими мирами.

Почему нет костей и городов

Скептики задаются вопросом: если цивилизации были, где же их останки?

Окаменелости формируются лишь при редком стечении обстоятельств. Условия, в которых сохранялись кости динозавров, могли быть недоступны для разумных существ, которые жили в других местах.

Даже современные захоронения за 150-200 лет полностью исчезают без следа — а речь здесь идёт о сотнях миллионов лет.

Города и постройки за десятки тысяч лет разрушаются ветром, водой, микроорганизмами и покрываются толстым слоем почвы.

Возможные следы цивилизаций

Альтернативные историки указывают на:

разрушенные мегалиты — возможные остатки дворцов, храмов или обсерваторий;

древние карьеры — структуры, напоминающие места добычи камня, обнаруженные в Африке, Австралии, Антарктиде;

дно некоторых морей — с рельефом, похожим на карьерный.

Как быстро исчезают следы человечества

Документальный фильм BBC показал модель будущего без людей:

через 5-10 тысяч лет города ещё угадываются;

через 30 тысяч лет от них почти ничего не остаётся;

через 50 тысяч лет сохраняются лишь отдельные изделия из прочных минералов и металлов, всё остальное скрыто под метровыми слоями почвы.

Если древние цивилизации переживали планетарные катастрофы — извержения супервулканов, падения астероидов или мегапотопы, — их материальная культура могла исчезнуть бесследно.

Уточнения

