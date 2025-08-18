2400 человек навсегда покинут Землю: что ждёт пассажиров первого межзвёздного рейса

В научно-фантастическом проекте Chrysalis инженеры впервые представили детальный план гигантского звездолёта, способного отправиться к планете в системе Альфа Центавра. Этот корабль, рассчитанный на 2400 человек, должен стать домом для нескольких поколений — путь к цели займёт около 400 лет.
На борту предполагаются:
библиотеки,
тропические леса,
производственные помещения,
системы искусственной гравитации.
Длина звездолёта — 56 км, что сопоставимо с расстоянием между соседними городами на Земле. Проект разрабатывается с учётом автономной жизни экипажа на протяжении веков.
Параллельно с этим учёные сделали сенсационное открытие в морском национальном парке Папаханаумокуакеа на северо-западе Гавайев. Экспедиция на судне E/V Nautilus, оснащённом глубоководными аппаратами "Геркулес" и "Аргус 6000", изучала подводный вулкан и неожиданно наткнулась на странную структуру.
На первый взгляд она выглядела как дорога из золотисто-жёлтых кирпичей, ведущая в неизвестность. Один из исследователей в шутку назвал её "путём в Атлантиду".
Геологи установили, что загадочная "дорога" имеет естественное происхождение. Это гиалокластит — особый тип вулканической породы, образовавшейся в результате мощных извержений, когда раскалённая лава быстро охлаждалась в холодной океанской воде.
Со временем порода растрескалась, и поверхность стала похожа на аккуратно выложенные плитки.
Подтверждает активную вулканическую историю региона.
Помогает лучше понять процессы образования океанического дна.
Расширяет знания о "горячих точках" и подводных горных хребтах, которые формируются миллионы лет.
Папаханаумокуакеа — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают около 7000 морских видов, четверть из которых — эндемики.
Звездолёт — космический аппарат (космический корабль), способный перемещаться между звёздами, не являющимися компонентами одной и той же двойной/кратной звезды, совершая таким образом межзвёздный полёт.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.