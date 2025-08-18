2400 человек навсегда покинут Землю: что ждёт пассажиров первого межзвёздного рейса

Звездолёт Chrysalis рассчитан на перелёт в систему Альфы Центавра за 400 лет

В научно-фантастическом проекте Chrysalis инженеры впервые представили детальный план гигантского звездолёта, способного отправиться к планете в системе Альфа Центавра. Этот корабль, рассчитанный на 2400 человек, должен стать домом для нескольких поколений — путь к цели займёт около 400 лет.

На борту предполагаются:

библиотеки,

тропические леса,

производственные помещения,

системы искусственной гравитации.

Длина звездолёта — 56 км, что сопоставимо с расстоянием между соседними городами на Земле. Проект разрабатывается с учётом автономной жизни экипажа на протяжении веков.

Подводная находка у Гавайских островов

Параллельно с этим учёные сделали сенсационное открытие в морском национальном парке Папаханаумокуакеа на северо-западе Гавайев. Экспедиция на судне E/V Nautilus, оснащённом глубоководными аппаратами "Геркулес" и "Аргус 6000", изучала подводный вулкан и неожиданно наткнулась на странную структуру.

На первый взгляд она выглядела как дорога из золотисто-жёлтых кирпичей, ведущая в неизвестность. Один из исследователей в шутку назвал её "путём в Атлантиду".

Что это оказалось на самом деле

Геологи установили, что загадочная "дорога" имеет естественное происхождение. Это гиалокластит — особый тип вулканической породы, образовавшейся в результате мощных извержений, когда раскалённая лава быстро охлаждалась в холодной океанской воде.

Со временем порода растрескалась, и поверхность стала похожа на аккуратно выложенные плитки.

Почему находка важна

Подтверждает активную вулканическую историю региона.

Помогает лучше понять процессы образования океанического дна.

Расширяет знания о "горячих точках" и подводных горных хребтах, которые формируются миллионы лет.

Папаханаумокуакеа — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают около 7000 морских видов, четверть из которых — эндемики.

