Таинственный свет над Китаем перевернул представления о звёздах: разгадка пряталась шесть веков

В начале XV века над Китаем появилось загадочное свечение, которое смущало астрономов шесть веков. Сегодня учёные уверены: разгадка найдена.
В 1408 году наблюдатели династии Мин зафиксировали яркий жёлтый свет в районе созвездий Лебедя и Малой Медведицы. Он оставался стабильным десять дней и исчез так же внезапно, как появился.
"Свет ровный, яркий и жёлтый", — так описали явление очевидцы.
Современные исследователи изучили древние записи и исключили несколько версий. Комета отпала — в хрониках нет упоминания хвоста, а яркость не менялась. Сверхновая тоже не подошла: она обычно видна дольше десяти дней.
Наиболее вероятным источником оказалась новая звезда — результат взрыва в двойной системе, когда белый карлик "ворует" вещество у спутника. Такой процесс способен светить несколько дней, что совпадает с описаниями.
Учёные сопоставили координаты и выяснили: всё указывает на CK Vul. Это открытие подтвердило точность наблюдений астрономов Мин — при минимальных инструментах они смогли зафиксировать событие с удивительной точностью.
Разгадка феномена не только закрыла вековую тайну, но и показала ценность древних записей. Они помогают восстанавливать историю космоса на протяжении столетий.
