Таинственный свет над Китаем перевернул представления о звёздах: разгадка пряталась шесть веков

Учёные связали свечение над Китаем в XV веке со звездой CK Vul
1:40
Наука

В начале XV века над Китаем появилось загадочное свечение, которое смущало астрономов шесть веков. Сегодня учёные уверены: разгадка найдена.

наблюдение звезды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
наблюдение звезды

Вспышка над Няньдао

В 1408 году наблюдатели династии Мин зафиксировали яркий жёлтый свет в районе созвездий Лебедя и Малой Медведицы. Он оставался стабильным десять дней и исчез так же внезапно, как появился.

"Свет ровный, яркий и жёлтый", — так описали явление очевидцы.

Почему это не комета и не сверхновая

Современные исследователи изучили древние записи и исключили несколько версий. Комета отпала — в хрониках нет упоминания хвоста, а яркость не менялась. Сверхновая тоже не подошла: она обычно видна дольше десяти дней.

Версия, которая всё объясняет

Наиболее вероятным источником оказалась новая звезда — результат взрыва в двойной системе, когда белый карлик "ворует" вещество у спутника. Такой процесс способен светить несколько дней, что совпадает с описаниями.

Звезда CK Vul — ключ к разгадке

Учёные сопоставили координаты и выяснили: всё указывает на CK Vul. Это открытие подтвердило точность наблюдений астрономов Мин — при минимальных инструментах они смогли зафиксировать событие с удивительной точностью.

Значение находки

Разгадка феномена не только закрыла вековую тайну, но и показала ценность древних записей. Они помогают восстанавливать историю космоса на протяжении столетий.

Уточнения

Географи́ческие координа́ты - обобщённое понятие о геодезических и астрономических координатах, когда уклонение отвесной линии не учитывают.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Учёные связали свечение над Китаем в XV веке со звездой CK Vul
