Под нашими ногами кипит невидимая жизнь: глубины Земли оказались гигантской биофабрикой

Жизнь на Земле, как нас учили в школе, зависит от Солнца. Но представьте: где-то под нашими ногами, в абсолютной темноте и под давлением, способным расплющить сталь, кипит жизнь, которой солнечный свет не нужен вовсе.
Это не фантастика, а глубинная биосфера — огромная, но почти невидимая экосистема, масса которой в сотни раз может превышать массу всего человечества. Долгое время оставался главный вопрос: чем питаются её обитатели?
На глубине нескольких километров нет ни луча света, ни остатков органики. Но там живут колонии микробов-экстремофилов. Они получают энергию не от фотосинтеза, а из химических реакций между водой и породами — хемосинтеза. Проблема в том, что известные процессы не могли объяснить масштабы жизни в глубинах.
Учёные из Китая решили смоделировать, что происходит в зонах тектонических разломов. Когда породы трескаются, на свежих поверхностях появляются агрессивные свободные радикалы, которые реагируют с водой, разрывая её молекулы. Так образуются:
Окислители (например, H₂O₂) — для "сжигания" топлива в метаболизме.
Этот процесс производит водород в 100 000 раз эффективнее всех ранее известных геологических механизмов.
В разломах создаётся среда с резкими перепадами окислительно-восстановительного потенциала. Здесь железо непрерывно переходит из одной формы в другую, запуская циклы углерода, азота и серы. Эти процессы становятся основой для всей подземной экосистемы.
Если жизнь может существовать за счёт энергии разломов, то искать её стоит не только в "зоне обитаемости" звёзд. Марс, Европа, Энцелад — все они могут скрывать под поверхностью собственные глубинные миры.
Экстремофи́лы (от лат. extremus - "экстремальный" и др.-греч. φιλία - "любовь") — совокупное название для живых существ (в том числе бактерий и микроорганизмов), способных жить и размножаться в особо суровых условиях окружающей среды (экстремально высокие или низкие значения температуры, давления, кислотности, кислорода и т. п.).
