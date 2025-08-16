Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каменный дом трёх народов: как одно место стало перекрёстком человеческой эволюции

Учёный Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за исследование Денисовой пещеры
2:32
Наука

Что, если в одном месте тысячелетиями жили разные виды древних людей — и даже рождались их дети? Денисова пещера на Алтае хранит ответ на этот вопрос.

Денисова пещера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Денисова пещера

ДНК, изменившая историю

В 2008 году археологи нашли в пещере крошечную фалангу пальца. Оказалось, что это останки неизвестного науке человека — денисовца (Homo altaiensis). Спустя два года анализ ДНК доказал: он не был ни неандертальцем, ни кроманьонцем. Открытие стало настолько важным, что в 2022 году учёный Сванте Паабо получил за него Нобелевскую премию.

"Общага" каменного века

Раскопки показали: более 200 тысяч лет пещера была домом для денисовцев, неандертальцев и кроманьонцев. Здесь нашли даже останки девочки-гибрида — дочери неандертальки и денисовца. Это единственное известное место, где три ветви Homo жили бок о бок.

Архив жизни в камне

За десятилетия исследований найдено:

  • Кости 4 денисовцев и 2 неандертальцев.
  • Древнейшие иглы и украшения.
  • Орудия труда.
  • Следы ДНК даже в почве.
  • Более 300 000 артефактов палеолита.

Учёные называют пещеру "летописью Центральной Азии".

Куда исчезли денисовцы

Их гены почти не встречаются у современных людей Евразии. Лишь у жителей Меланезии до 5% денисовской примеси. Возможно, они проиграли в борьбе за ресурсы или растворились среди других видов.

Легенды о Медвежьем камне

Местные зовут пещеру Аю-Таш. По преданию, здесь жил шаман, превращавшийся в медведя, который умел вызывать землетрясения и управлять стихиями.

Путь к пещере

Добраться сюда непросто: нет асфальта, связь нестабильна, инфраструктура минимальна. Но летом с гидом маршрут безопасен.

Кто приезжает в Денисову пещеру

Сюда тянутся археологи, любители истории и сторонники эзотерики. Первые ищут факты, вторые — "энергию места". С 2023 года пещеру можно посетить и виртуально.

Денисова пещера — не для тех, кто ищет лёгкий отдых. Но если вас манит история, дикая природа и древние тайны, это место станет незабываемым.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
