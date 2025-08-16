Каменный дом трёх народов: как одно место стало перекрёстком человеческой эволюции

Что, если в одном месте тысячелетиями жили разные виды древних людей — и даже рождались их дети? Денисова пещера на Алтае хранит ответ на этот вопрос.
В 2008 году археологи нашли в пещере крошечную фалангу пальца. Оказалось, что это останки неизвестного науке человека — денисовца (Homo altaiensis). Спустя два года анализ ДНК доказал: он не был ни неандертальцем, ни кроманьонцем. Открытие стало настолько важным, что в 2022 году учёный Сванте Паабо получил за него Нобелевскую премию.
Раскопки показали: более 200 тысяч лет пещера была домом для денисовцев, неандертальцев и кроманьонцев. Здесь нашли даже останки девочки-гибрида — дочери неандертальки и денисовца. Это единственное известное место, где три ветви Homo жили бок о бок.
За десятилетия исследований найдено:
Учёные называют пещеру "летописью Центральной Азии".
Их гены почти не встречаются у современных людей Евразии. Лишь у жителей Меланезии до 5% денисовской примеси. Возможно, они проиграли в борьбе за ресурсы или растворились среди других видов.
Местные зовут пещеру Аю-Таш. По преданию, здесь жил шаман, превращавшийся в медведя, который умел вызывать землетрясения и управлять стихиями.
Добраться сюда непросто: нет асфальта, связь нестабильна, инфраструктура минимальна. Но летом с гидом маршрут безопасен.
Сюда тянутся археологи, любители истории и сторонники эзотерики. Первые ищут факты, вторые — "энергию места". С 2023 года пещеру можно посетить и виртуально.
Денисова пещера — не для тех, кто ищет лёгкий отдых. Но если вас манит история, дикая природа и древние тайны, это место станет незабываемым.
