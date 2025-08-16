Гравитационные волны могут хранить эхо миров до Большого взрыва — осталось их услышать

Мы привыкли видеть в космосе ритм: смена времён года, круговорот жизни — и, возможно, бесконечный цикл рождения и гибели миров. Теория циклической Вселенной обещала, что наш Большой взрыв был лишь одним из бесконечных "отскоков".
Большой взрыв — Вселенная возникла из сингулярности, точки, где наши законы перестают работать.
Большой отскок — никакой сингулярности: сжатая Вселенная отталкивается под действием квантовых сил, и цикл начинается заново.
В 1965 году Роджер Пенроуз доказал: при сильной гравитации сингулярность неизбежна. Его вывод не учитывал квантовую механику, и многие надеялись, что именно она позволит космосу "отскочить".
Рафаэль Буссо добавил в уравнения Пенроуза квантовые эффекты и… сделал отскок ещё менее вероятным. Его расчёты показали: путь к сингулярности — улица с односторонним движением.
Метод Буссо пока не абсолютная истина. Есть и экзотические модели, где отскок возможен, но они требуют дополнительных измерений, не наблюдаемых в нашем мире.
Окончательную точку могут поставить гравитационные волны. Они способны хранить "эхо" ранней Вселенной, но для их обнаружения нужны новые детекторы и политическая воля.
Пока же идея вечного космоса отступает перед математикой. Но кто знает — возможно, мы просто ещё не нашли ключ к главной тайне бытия.
Космологи́ческая сингуля́рность - предполагаемое состояние Вселенной до момента Большого взрыва, характеризующееся бесконечно большой плотностью и температурой вещества.
