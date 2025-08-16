Золото добывают без шахт: реактор запирает слитки в сейфы на 18 лет, и причина пугает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Marathon Fusion разработала технологию получения золота из ртути в токамаке
1:53
Наука

Мечта алхимиков оживает — но теперь вместо магии и манускриптов её движет термоядерная физика. Американский стартап Marathon Fusion предложил способ превращать ртуть в золото, используя токамак — установку для удержания плазмы.

золото и ртуть в реакторе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
золото и ртуть в реакторе

Как это работает

В реакторе быстрые нейтроны сталкиваются с изотопом ртути-198, превращая его в нестабильный 197Hg. Через 64 часа он распадается в стабильный 197Au — то есть золото. Но драгоценный металл здесь лишь побочный продукт: основная цель — сделать термоядерную энергетику прибыльной.

Зачем золото в реакторе

Термоядерные установки невероятно дороги, а первые станции могут производить слишком дорогую электроэнергию. Продажа золота, которого, по расчётам, можно получать до двух тонн в год, способна удвоить доход и окупить строительство.

Есть и нюансы

Главная проблема — радиоактивность. Чтобы золото стало безопасным, его нужно хранить около 17,7 лет. В Marathon Fusion считают это не критичным: большая часть мирового запаса и так лежит в хранилищах. "Свежее" золото можно продавать со скидкой.

Долгий путь до реальности

Идея пока существует в симуляциях. Для запуска потребуется изотоп ртути-198 (в природе его всего 10%) и материалы, способные выдерживать экстремальное облучение. Если всё получится, проект ударит и по экологически вредной золотодобыче.

Взгляд в будущее

Это не просто фантазия о богатстве. Это попытка объединить древнюю мечту и передовую науку, чтобы ускорить переход к чистой энергии.

Уточнения

Си́нтез (др.-греч. σύνθεσις "соединение, складывание, связывание"; от συν-"совместное действие, соучастие" + θέσις "расстановка, размещение, распределение, <место>положение") — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
