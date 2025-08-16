40 профессий под угрозой: GPT-5 выходит на новый уровень

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
GPT-5 поставил на колени сотни тысяч профи
2:08
Наука

Запуск GPT-5, представленный OpenAI спустя два года после GPT-4, вызвал неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Новая версия модели продемонстрировала лишь умеренные улучшения по сравнению с предшественницей, что породило дискуссии о возможном замедлении прогресса в сфере искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

GPT-4 стала вехой в развитии ChatGPT и обеспечила OpenAI мировое лидерство в сегменте генеративных ИИ-систем, утверждает издание New Scientist. На фоне этих достижений от GPT-5 ожидали прорывных возможностей, однако в реальности она оказалась сопоставимой по качеству с другими передовыми моделями. Эксперты отмечают, что для дальнейшего роста интеллектуальных способностей машин может потребоваться принципиально новый подход к архитектуре и обучению ИИ.

Тем не менее, GPT-5 всё же принесла ряд значимых улучшений. Модель стала заметно сильнее в программировании, решении математических задач, медицинских консультациях, написании текстов и анализе визуальной информации. Существенным шагом вперёд стало и снижение количества случаев, когда ИИ выдаёт недостоверные сведения как истинные.

Результаты тестирования, проведённого по более чем 40 профессиональным направлениям — от юриспруденции и логистики до инженерии и продаж, — показали, что GPT-5 справляется с заданиями на уровне или лучше человеческих экспертов примерно в половине случаев. Это свидетельствует о высоком общем уровне модели, но также подчёркивает, что темпы её развития уступают ожиданиям.

В отрасли усиливаются голоса, призывающие искать новые технологические подходы к созданию действительно интеллектуальных систем. И хотя GPT-5 не стала революцией, она закрепила позицию OpenAI как одного из лидеров, способных задавать стандарты для будущих разработок в области искусственного интеллекта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
