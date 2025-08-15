В недрах Урана кипит энергия миллиарды лет: NASA нашли доказательства скрытого тепла

Уран открывает свои тайны: как внутреннее тепло меняет наше понимание планеты

Учёные из Хьюстонского университета вместе с международной группой планетологов выяснили, что Уран выделяет собственное внутреннее тепло. Это открытие решает давнюю загадку, возникшую после миссии "Вояджер-2" в 1986 году, когда данные не указывали на значительное тепло из недр планеты.

Фото: hubblesite.org by NASA, ESA, and G. Bacon (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уран

Ключ к происхождению планеты

"Это значит, что он всё ещё медленно теряет остатки тепла, накопленные в начале своего существования. Это важный фрагмент головоломки, который помогает понять его формирование и эволюцию", — объяснила первый автор исследования, Синьюэ Ван.

Работа, опубликованная 14 июля в Geophysical Research Letters, показала, что планета излучает на 12,5 % больше энергии, чем получает от Солнца.

Для сравнения: Юпитер, Сатурн и Нептун излучают более чем вдвое превышающие значения. По мнению исследователей, внутренняя структура или история развития Урана может сильно отличаться от других газовых гигантов.

Сезонные колебания энергии

Учёные также установили, что тепловой баланс планеты меняется в зависимости от продолжительности сезонов, которые длятся около 20 лет. Вероятно, это связано с наклоном оси вращения и орбитой Урана.

Значение для будущих миссий

"С научной точки зрения это помогает нам лучше понять Уран и другие планеты-гиганты. Для космических исследований это ещё один аргумент в пользу миссии на Уран", — отметил Ван.

Профессор Лимин Ли подчеркнул, что методика команды применима и к изучению излучения других планет, включая экзопланеты. Полученные данные могут даже улучшить понимание климатических процессов на Земле.

"Изучая, как Уран накапливает и теряет тепло, мы получаем ценные сведения о процессах, формирующих атмосферу и климат. Это помогает лучше понять и нашу собственную планету", — отметил Ли.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.

