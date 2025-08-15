Как кошки помогают учёным бороться с болезнью Альцгеймера

Как деменция у кошек открывает двери к новым лечащим стратегиям для Альцгеймера

Новое исследование показало: у кошек с деменцией в мозге происходят те же изменения, что и у людей с болезнью Альцгеймера. Это открывает путь к созданию более точных моделей для изучения заболевания и тестирования методов лечения как для животных, так и для людей.

Что обнаружили учёные

В мозге кошек с деменцией находят скопления токсичного белка бета-амилоида — одного из главных признаков Альцгеймера. Под микроскопом видно, что он скапливается в синапсах — местах соединения нервных клеток. Потеря этих связей у людей приводит к ухудшению памяти и когнитивных функций.

Кроме того, исследователи из Эдинбургского университета выявили, что вспомогательные клетки мозга — астроциты и микроглия — "поглощают" повреждённые синапсы. Хотя этот процесс важен для развития мозга, при деменции он может ускорять деградацию.

Почему это важно

У пожилых кошек деменция проявляется в изменении поведения: частое мяуканье, дезориентация, нарушение сна.

Профессор Даниэль Ганн-Мур называет её "тяжёлым испытанием для питомца и владельца" и подчёркивает, что кошки могут стать "идеальной естественной моделью болезни Альцгеймера".

"Наши результаты подчёркивают поразительное сходство между деменцией у кошек и болезнью Альцгеймера у людей. Это открывает возможности для проверки новых методов лечения, которые могут помочь и людям, и нашим стареющим питомцам", — добавляет доктор Роберт МакГичен.

Прорыв в исследованиях

В отличие от лабораторных грызунов, у которых деменция не возникает естественным образом, у кошек она развивается сама по себе. Это делает их особенно ценными для учёных.

Уточнения

