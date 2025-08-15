Золото разрушило сорокалетнюю догму о поведении материи при катастрофическом нагреве

Представьте металл, разогретый до температуры, в три раза превышающей жар Солнца. Логично было бы ждать, что он мгновенно испарится. Но золото решило иначе — и осталось твердым. Это открытие не просто удивило учёных, а перевернуло представления о физике вещества в экстремальных условиях.
В физике есть редкое состояние материи — тёплое плотное вещество (ТПВ). Оно встречается в недрах планет-гигантов, вроде Юпитера, и в сердце термоядерных реакторов в момент сжатия топливной мишени лазером.
Проблема в том, что температуру ТПВ невозможно было измерить напрямую: она существует триллионные доли секунды, уничтожая любой датчик.
"В подобных исследованиях значения температуры всегда были оценочными… Это серьёзно тормозило развитие моделей", — рассказывает Боб Наглер (SLAC).
Команда из SLAC и Университета Невады создала первый надёжный "термометр" для таких условий:
Рентген позволяет "увидеть" вибрации атомов и напрямую вычислить температуру. Метод сработал идеально.
Золото нагрелось до 19 000 К (≈18 700 °C), но при этом осталось кристаллическим. Это в 14 раз выше точки его плавления! Согласно теории "энтропийной катастрофы", при такой температуре решётка должна разрушиться мгновенно. Но золото выжило.
"Мы показали, что катастрофы можно избежать, если нагревать материалы за триллионные доли секунды", — объясняет Том Уайт.
Секрет — в скорости: атомы не успели "понять", что пора плавиться.
"Если первый же опыт бросил вызов устоявшейся науке, что же будет дальше?" — подытожил Наглер.
