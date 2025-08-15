Солнечные электростанции научили искать астероиды: теперь они стерегут Землю в темноте

Днём поля гелиостатов — тысячи зеркал — следят за Солнцем, концентрируя свет на башне и вырабатывая электричество. Ночью же они замолкают… пока один учёный не предложил им "вторую смену".
Джон Сандаски из Сандийских лабораторий предложил использовать эти зеркала для поиска астероидов. Вместо солнечных лучей они будут ловить слабейший свет, отражённый от космических камней.
Опасность столкновения с астероидом мала, но ставки огромны. Классические обсерватории дороги, а процесс поиска — медленный. Сандаски же использует готовую инфраструктуру.
Зеркала медленно сканируют участок неба. Звезда даёт ровный сигнал, но астероид на мгновение перекрывает свет, оставляя характерный "провал". Так можно определить скорость объекта, даже не "видя" его напрямую.
На полигоне в США Сандаски применил лишь один из 212 гелиостатов и стандартное оборудование. Целью было не найти астероид, а доказать, что система "видит" звёзды и может работать ночью.
Модернизировав солнечные электростанции, можно получить дешёвую сеть для поиска астероидов и отслеживания спутников или космического мусора. В перспективе — объединение сотен гелиостатов для быстрого сканирования неба.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.