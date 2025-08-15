Объект с чужой траекторией пересекает Солнечную систему, оставляя больше вопросов, чем ответов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Наука

Что, если однажды в нашу Солнечную систему заглянет не просто камень, а что-то куда более загадочное?
Телескоп ATLAS в Чили зафиксировал необычный межзвёздный объект — 3I/ATLAS. Его поведение сразу же поставило учёных в тупик.

Межзвёздный объект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздный объект

Необычные характеристики

  • Размеры — более 20 км в диаметре.
  • Орбита — ретроградная, то есть движется в противоположном направлении от большинства тел Солнечной системы.
  • Состав — анализ не выявил газа, свойственного кометам.

Гипотеза о внеземном происхождении

Профессор теоретической физики Гарварда Ави Лёб считает, что всё это может указывать на искусственную природу объекта.
Он подчёркивает, что вероятность траектории, проходящей мимо нескольких планет внутренней зоны, составляет всего 0,005%.

"Возможно, сближение с Солнцем — способ скрыться от наших приборов", — предполагает Лёб.

Когда и куда он направляется

29 октября 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, а уже следующей осенью, возможно, окажется рядом с Венерой, Марсом и Юпитером.

Скептический взгляд

Не все астрономы согласны с сенсационными версиями.
Рихард Мойссль из Европейского космического агентства уверен, что поведение 3I/ATLAS вполне объяснимо с точки зрения природы — просто ещё один странный, но естественный космический гость.

История повторяется

В 2017 году, при обнаружении объекта 1I/ʻOumuamua, Лёб также высказывал предположение об искусственном происхождении. Тогда дискуссия разделила научное сообщество на два лагеря.

Что дальше

Сейчас исследователи продолжают наблюдения, чтобы понять, кто же он — 3I/ATLAS: молчаливый камень из глубин космоса или вестник далёкой цивилизации.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
