Объект с чужой траекторией пересекает Солнечную систему, оставляя больше вопросов, чем ответов

Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение

Что, если однажды в нашу Солнечную систему заглянет не просто камень, а что-то куда более загадочное?

Телескоп ATLAS в Чили зафиксировал необычный межзвёздный объект — 3I/ATLAS. Его поведение сразу же поставило учёных в тупик.

Необычные характеристики

Размеры — более 20 км в диаметре.

Орбита — ретроградная, то есть движется в противоположном направлении от большинства тел Солнечной системы.

Состав — анализ не выявил газа, свойственного кометам.

Гипотеза о внеземном происхождении

Профессор теоретической физики Гарварда Ави Лёб считает, что всё это может указывать на искусственную природу объекта.

Он подчёркивает, что вероятность траектории, проходящей мимо нескольких планет внутренней зоны, составляет всего 0,005%.

"Возможно, сближение с Солнцем — способ скрыться от наших приборов", — предполагает Лёб.

Когда и куда он направляется

29 октября 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, а уже следующей осенью, возможно, окажется рядом с Венерой, Марсом и Юпитером.

Скептический взгляд

Не все астрономы согласны с сенсационными версиями.

Рихард Мойссль из Европейского космического агентства уверен, что поведение 3I/ATLAS вполне объяснимо с точки зрения природы — просто ещё один странный, но естественный космический гость.

История повторяется

В 2017 году, при обнаружении объекта 1I/ʻOumuamua, Лёб также высказывал предположение об искусственном происхождении. Тогда дискуссия разделила научное сообщество на два лагеря.

Что дальше

Сейчас исследователи продолжают наблюдения, чтобы понять, кто же он — 3I/ATLAS: молчаливый камень из глубин космоса или вестник далёкой цивилизации.

Уточнения

