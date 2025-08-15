Объект с чужой траекторией пересекает Солнечную систему, оставляя больше вопросов, чем ответов

Что, если однажды в нашу Солнечную систему заглянет не просто камень, а что-то куда более загадочное?
Телескоп ATLAS в Чили зафиксировал необычный межзвёздный объект — 3I/ATLAS. Его поведение сразу же поставило учёных в тупик.
Профессор теоретической физики Гарварда Ави Лёб считает, что всё это может указывать на искусственную природу объекта.
Он подчёркивает, что вероятность траектории, проходящей мимо нескольких планет внутренней зоны, составляет всего 0,005%.
"Возможно, сближение с Солнцем — способ скрыться от наших приборов", — предполагает Лёб.
29 октября 3I/ATLAS приблизится к Солнцу, а уже следующей осенью, возможно, окажется рядом с Венерой, Марсом и Юпитером.
Не все астрономы согласны с сенсационными версиями.
Рихард Мойссль из Европейского космического агентства уверен, что поведение 3I/ATLAS вполне объяснимо с точки зрения природы — просто ещё один странный, но естественный космический гость.
В 2017 году, при обнаружении объекта 1I/ʻOumuamua, Лёб также высказывал предположение об искусственном происхождении. Тогда дискуссия разделила научное сообщество на два лагеря.
Сейчас исследователи продолжают наблюдения, чтобы понять, кто же он — 3I/ATLAS: молчаливый камень из глубин космоса или вестник далёкой цивилизации.
