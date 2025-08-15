Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коровы могут отдохнуть: найден способ создания молочного белка

Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Наука

Долгие годы эксперты пытались создать веганский сыр, который по вкусу и текстуре был бы похож на традиционный молочный.

Фото: freepik
Хотя прогресс заметен с момента появления нечитаемых "пластиковых" сыров, многие веганы всё равно чувствуют, что есть над чем работать.

И вот ученые из Технического университета Дании сделали прорыв! Они смогли воссоздать молочный белок — казеин — без использования животных продуктов. Это очень важно как для улучшения растительных альтернатив молоку, так и для снижения негативного влияния молочной промышленности на природу.

Казеин — это главный белок коровьего молока, и одна из самых сложных задач при создании его растительной альтернативы заключается в правильном фосфорилировании, процессе, который позволяет казеинам связываться с кальцием. Датская команда нашла способ фосфорилировать казеин с помощью модифицированных бактерий, а также разработала альтернативный метод, который имитирует фосфорилирование путем замещения отдельных строительных блоков белка.

Результаты впечатляющие — полученный казеин по своим свойствам очень близок к настоящему. Исследователи отметили, что это открытие может произвести революцию в индустрии альтернативных белков и повлиять на устойчивость пищевого производства.

Рынок казеинов растет, и эксперты прогнозируют его дальнейший рост в ближайшие годы, что открывает новые горизонты для веганских продуктов, пишет plantbasednews.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей. Термин веганство (англ. veganism) был введён в 1944 году британским общественным деятелем Дональдом Уотсоном при учреждении им Веганского общества.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
