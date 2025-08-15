Место, где океан провалился на сотню метров: загадка, которую пытались разгадать миллионы лет

Представьте себе место на Земле, где уровень океана падает на сотню метров, а сила притяжения слабее, чем где-либо ещё. Это не фантазия, а реальность — минимум геоида Индийского океана (IOGL). Долгие годы он оставался научной загадкой, но теперь исследователи приблизились к разгадке.
IOGL — это участок океана, поверхность которого опущена на 106 метров ниже уровня окружающих вод. Здесь гравитация ослаблена, и спутниковые измерения фиксируют явный "провал" в поле притяжения.
Около 140 миллионов лет назад Индия отделялась от Азии древним океаном Тетис. Двигаясь на север, плиты океанического дна погружались в мантию, создавая тектонические сдвиги. Именно эти процессы стали фундаментом для будущей аномалии.
Новое исследование, основанное на сейсмических данных и компьютерных моделях, связывает образование IOGL с гигантским подъёмом горячих и менее плотных пород мантии — Африканским суперплюмом. Этот материал поднимается с глубины до 900 км, вытесняя более тяжёлые массы и ослабляя гравитацию.
Под океаном обнаружены "аномалии низкой плотности" — области с лёгким материалом в верхней и средней мантии. Дефицит массы приводит к тому, что притяжение на поверхности снижается, а уровень океана "проседает".
Моделирование показало, что взаимодействие движения плит и мантийной конвекции формировало IOGL на протяжении миллионов лет. Эти процессы продолжают влиять на уровень моря и распределение гравитации по всей планете.
Результаты исследования помогают глубже понять работу мантии и то, как события далёкого прошлого определяют облик Земли сегодня.
Анома́лия (греч. ανομος ← а- "отрицание, противоположность" + νόμος "закон; норма") — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.