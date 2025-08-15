Место, где океан провалился на сотню метров: загадка, которую пытались разгадать миллионы лет

Сейсмологи объяснили происхождение гравитационной аномалии Индийского океана

Представьте себе место на Земле, где уровень океана падает на сотню метров, а сила притяжения слабее, чем где-либо ещё. Это не фантазия, а реальность — минимум геоида Индийского океана (IOGL). Долгие годы он оставался научной загадкой, но теперь исследователи приблизились к разгадке.

Гравитационная аномалия Индийского океана

Что такое IOGL

IOGL — это участок океана, поверхность которого опущена на 106 метров ниже уровня окружающих вод. Здесь гравитация ослаблена, и спутниковые измерения фиксируют явный "провал" в поле притяжения.

Как всё начиналось

Около 140 миллионов лет назад Индия отделялась от Азии древним океаном Тетис. Двигаясь на север, плиты океанического дна погружались в мантию, создавая тектонические сдвиги. Именно эти процессы стали фундаментом для будущей аномалии.

Африканский суперплюм — ключ к разгадке

Новое исследование, основанное на сейсмических данных и компьютерных моделях, связывает образование IOGL с гигантским подъёмом горячих и менее плотных пород мантии — Африканским суперплюмом. Этот материал поднимается с глубины до 900 км, вытесняя более тяжёлые массы и ослабляя гравитацию.

Почему гравитация здесь слабее

Под океаном обнаружены "аномалии низкой плотности" — области с лёгким материалом в верхней и средней мантии. Дефицит массы приводит к тому, что притяжение на поверхности снижается, а уровень океана "проседает".

Миллионы лет изменений

Моделирование показало, что взаимодействие движения плит и мантийной конвекции формировало IOGL на протяжении миллионов лет. Эти процессы продолжают влиять на уровень моря и распределение гравитации по всей планете.

Значение открытия

Результаты исследования помогают глубже понять работу мантии и то, как события далёкого прошлого определяют облик Земли сегодня.

Уточнения

