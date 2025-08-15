Тихий убийца комаров: как редкое лекарство может решить проблему летних укусов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Лето, пляж и… комары. Эти маленькие злодеи возвращаются каждый год, чтобы испортить нам отдых Но что если наша кровь может помочь избавиться от этих кровопийц?

Укус комара крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укус комара крупным планом

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, показало, что лекарство под названием нитизинон, доступное по рецепту, может сделать кровь токсичной для комаров. Это лекарство, полученное из токсина, содержащегося в австралийском растении "гупийон", в первую очередь используется для лечения редких генетических заболеваний, связанных с усвоением тирозина.

В ходе исследования было установлено, что комары, которые "попробовали" кровь человека, принимающего нитизинон, умирали всего через несколько часов. Токсин блокирует фермент, необходимый насекомым для переваривания белков, мешая их пищеварительной системе.

Более позднее исследование, опубликованное в журнале Parasites & Vectors, показало, что нитизинон является токсичным даже без смешивания с человеческой кровью. Комары, контактировавшие с поверхностями, пропитанными нитизиноном, также испытывали паралич.

Эти открытия могут помочь найти более эффективные способы борьбы с комарами, которые являются главными переносчиками многих болезней и опасности для здоровья человека.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
