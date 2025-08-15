Старый прибор на Марсе способен раскрыть тайну существования живых организмов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Наука

Вопрос о жизни на Марсе давно перерос рамки науки и стал культурным символом. Десятилетиями мы отправляем к Красной планете зонды и марсоходы, чтобы найти ответ. Но что, если ключ к разгадке уже много лет летает на борту наших аппаратов — и мы просто использовали его не по назначению?

Марсоход Curiosity на Марсе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марсоход Curiosity на Марсе

Старый прибор, новая миссия

Учёные из Имперского колледжа Лондона нашли элегантное решение: они предложили "переучить" газовый хроматограф-масс-спектрометр (ГХ-МС), который стоит на марсоходе Curiosity. Этот прибор ещё в 70-х годах использовался на аппаратах "Викинг" и отлично справлялся с анализом почвы, атмосферы и минералов.

Теперь же исследователи решили направить его на куда более амбициозную цель — поиск признаков живой, а не древней жизни.

"Марсоходу Curiosity уже 13 лет, но кто сказал, что старую собаку нельзя научить новым трюкам?" — профессор Марк Сефтон.

Химический автограф жизни

Ключ к методу — так называемые интактные полярные липиды. Это особые жировые молекулы, из которых состоят мембраны живых клеток. Их уникальная химическая связь существует только у живых организмов и распадается через несколько часов после смерти.

Если прибор находит эти липиды, значит, жизнь существовала совсем недавно — возможно, прямо сейчас.

В лабораторных тестах ГХ-МС выдал однозначный сигнал — резкий пик на графике. Никаких сложных интерпретаций: есть пик — есть жизнь.

Не только Марс

Новый подход может применяться и дальше:

  • Ледяные луны Юпитера и Сатурна. Европа и Энцелад выбрасывают в космос фонтаны воды. Анализ таких выбросов с помощью ГХ-МС может дать ответ о наличии жизни.
  • Защита Земли. Будущие миссии привезут с Марса образцы грунта. Новый метод позволит быстро отобрать самые перспективные пробы для изучения.

Реальность и ожидания

Шансы найти активную жизнь на поверхности Марса невелики — условия там суровы. Но миссия ExoMars с буром глубиной до двух метров способна дотянуться до зон, где радиация не разрушает биомолекулы. И если жизнь есть, её следы могут быть именно там.

Открытие британских учёных — это не окончательный ответ, а новый вопрос, который мы можем задать Вселенной. И, возможно, он приведёт нас к самой важной находке в истории.

Уточнения

Липи́ды (от др.-греч. λίπος - жир) — разнообразная по строению группа биоорганических веществ, с общим свойством — растворимостью в неполярных растворителях.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
