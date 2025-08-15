Технология для Марса уже готова: аппараты смогут часами висеть над планетой без топлива

Гарвард и Чикаго испытали летающий диск на солнечном свете

Представьте: над нами скрывается невидимое "море" — мезосфера. Это слой атмосферы между 50 и 100 километрами, куда не долетают самолёты и не опускаются спутники. Мы запускаем зонды к дальним планетам, но этот участок собственной атмосферы до сих пор оставался почти неизведанным. Всё потому, что добраться туда — задача почти невозможная.

Свет вместо топлива

Недавно учёные из Гарварда и Чикагского университета нашли решение, напоминающее фантастику: крошечные сверхлёгкие аппараты, парящие без двигателей и топлива. Их "мотор" — солнечный свет.

Фотофорез — забытая магия XIX века

В разрежённой атмосфере, когда одна сторона объекта нагревается, молекулы газа отскакивают от неё сильнее, чем от холодной. Так возникает миниатюрная, но постоянная подъёмная сила. На Земле этот эффект почти незаметен, но в мезосфере он становится мощным инструментом.

"Мы изучаем эту странную физику, её способность заставлять очень лёгкие объекты левитировать",- объясняет Бен Шейфер

Летающий диск на солнечном свете

Учёные создали тончайшие керамические диски с покрытием из хрома на нижней стороне. Солнце нагревает их снизу, и возникает подъёмная сила, достаточная, чтобы диск взмыл в разреженном воздухе.

В лаборатории при давлении 26,7 Паскаля и освещении в 55% от солнечного, диск размером с монету уверенно поднялся вверх — впервые доказав, что можно летать, опираясь лишь на свет.

Возможности, открывающиеся перед нами

Исследование мезосферы — сбор данных о ветре, давлении и температуре для улучшения прогнозов погоды.

Новая связь — рой таких аппаратов может работать как антенная сеть с минимальной задержкой сигнала.

Марс — разрежённая атмосфера Красной планеты идеально подходит для этой технологии, что позволит часами парить над её поверхностью.

Что дальше

Создатели основали Rarefied Technologies и планируют добавить систем связи. Эти солнечные аппараты могут стать нашими проводниками не только в верхних слоях атмосферы, но и на других планетах.

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός - "пар" и σφαῖρα - "сфера") — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

