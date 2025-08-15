Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта

Древняя саванна оживает в пыли пустыни: найден вид, изменивший историю эволюции

В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
2:07
Наука

Миллионы лет назад на месте сухой пустыни Леди-Герару в Эфиопии шумела жизнь. Здесь текли реки, зеленели луга и жили наши далекие предки. Именно здесь международная команда исследователей из Университета штата Аризона сделала поразительное открытие — нашла новый вид австралопитеков, возраст которых достигает 2,8 миллиона лет.

Древние зубы гоминидов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древние зубы гоминидов

Неожиданная находка

В отложениях возрастом 2,6-2,8 миллиона лет обнаружены 13 окаменелых зубов. Анализ показал: они принадлежат двум группам — ранним представителям рода Homo и новому, ранее неизвестному виду австралопитеков.

Смена эволюционных игроков

Сравнение с Australopithecus afarensis (тем самым, к которому относилась знаменитая "Люси") выявило явные различия. Похоже, что A. afarensis исчез из региона около 2,95 миллиона лет назад, уступив место другому виду австралопитеков.

Как установили возраст

Учёные использовали датировку по вулканическим кристаллам из слоёв пепла, которые покрывали и подстилали кости. Регион тогда был вулканически активным, что помогло с высокой точностью определить возраст находок.

Присутствие Homo

Найденные зубы рода Homo подтверждают: наши прямые предки уже жили в Африке 2,8 миллиона лет назад. Более того, в 2013 году здесь нашли древнейшую челюстную кость Homo того же возраста.

Пейзаж прошлого

По данным палеоэкологии, Леди-Герару тогда была влажной саванной с небольшими озёрами. Сейчас учёные анализируют эмаль зубов, чтобы выяснить, чем питались древние гоминиды.

Что дальше

Для полного описания нового вида нужны дополнительные находки костей. Экспедиция продолжится, чтобы восстановить ещё одну страницу эволюционной истории.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.