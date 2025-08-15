Древняя саванна оживает в пыли пустыни: найден вид, изменивший историю эволюции

В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет

Миллионы лет назад на месте сухой пустыни Леди-Герару в Эфиопии шумела жизнь. Здесь текли реки, зеленели луга и жили наши далекие предки. Именно здесь международная команда исследователей из Университета штата Аризона сделала поразительное открытие — нашла новый вид австралопитеков, возраст которых достигает 2,8 миллиона лет.

Неожиданная находка

В отложениях возрастом 2,6-2,8 миллиона лет обнаружены 13 окаменелых зубов. Анализ показал: они принадлежат двум группам — ранним представителям рода Homo и новому, ранее неизвестному виду австралопитеков.

Смена эволюционных игроков

Сравнение с Australopithecus afarensis (тем самым, к которому относилась знаменитая "Люси") выявило явные различия. Похоже, что A. afarensis исчез из региона около 2,95 миллиона лет назад, уступив место другому виду австралопитеков.

Как установили возраст

Учёные использовали датировку по вулканическим кристаллам из слоёв пепла, которые покрывали и подстилали кости. Регион тогда был вулканически активным, что помогло с высокой точностью определить возраст находок.

Присутствие Homo

Найденные зубы рода Homo подтверждают: наши прямые предки уже жили в Африке 2,8 миллиона лет назад. Более того, в 2013 году здесь нашли древнейшую челюстную кость Homo того же возраста.

Пейзаж прошлого

По данным палеоэкологии, Леди-Герару тогда была влажной саванной с небольшими озёрами. Сейчас учёные анализируют эмаль зубов, чтобы выяснить, чем питались древние гоминиды.

Что дальше

Для полного описания нового вида нужны дополнительные находки костей. Экспедиция продолжится, чтобы восстановить ещё одну страницу эволюционной истории.

Уточнения

Гомини́ды (лат. Hominidae) — семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Вместе с гиббоновыми образует надсемейство гоминоидов.

