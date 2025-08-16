Вулкан, который уничтожит США и охладит Землю на десятилетия

Супервулкан в Йеллоустоунском национальном парке — это не просто геологическая достопримечательность, а одна из самых мощных и опасных природных машин на Земле. Его кальдера, размером с небольшой город, скрывает магматический резервуар с температурой около 800 °C на глубине до 16 километров.
И хотя шанс на извержение в ближайший год всего 0,00014 %, учёные предупреждают: если он проснётся, последствия будут глобальными.
В отличие от большинства вулканов, которые образуются на стыке литосферных плит, Йеллоустоун питается из неподвижного плюма — горячего столба магмы, прорывающего земную кору изнутри. Кальдера — это гигантская вмятина, образовавшаяся после прошлых извержений, когда опустившиеся породы обрушились в опустевший магматический резервуар.
История вулкана — это серия гигантских взрывов:
2 млн лет назад — выброс 2 500 км³ материала, разрушивший горные цепи и засыпавший пеплом четверть Северной Америки.
1,3 млн лет назад — выброс 280 км³.
640 тыс. лет назад — выброс 1 250 км³, сформировавший нынешнюю кальдеру.
Для сравнения: извержение Кракатау в 1883 году, уничтожившее целый остров, выбросило всего 18 км³.
По моделям учёных, при новом суперизвержении произойдёт следующее:
В атмосферу выбросится 1000-2500 км³ пепла и газа.
Четверть территории Северной Америки окажется под метровым слоем пепла.
Небо во всём мире затянет пелена из пепла, солнце исчезнет на месяцы.
Температура упадёт: в одних регионах на 3-5 °C, в других — на 20 °C.
Возможен новый ледниковый период. Замерзнут реки, моря, разрушатся экосистемы.
Авиация остановится, сельское хозяйство рухнет, миллионы людей останутся без источников пищи и тепла.
В зоне немедленного поражения — до 50 миллионов человек в США, но пострадает весь мир.
Жить на супервулкане — опасно, но при извержении Йеллоустоуна не будет "безопасных стран". Глобальный климат изменится, урожаи погибнут, морские пути замёрзнут, а экономика окажется в состоянии шока. Это будет катастрофа планетарного масштаба.
Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.